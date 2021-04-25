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    吳剛轉世？英國鄉村出現鋸樹狂 1個月內砍了35棵

    英國鄉村近1個月內出現鋸樹狂，總計有35棵被砍斷導致人心惶惶。（圖擷自Elmbridge Beat推特）

    英國鄉村近1個月內出現鋸樹狂，總計有35棵被砍斷導致人心惶惶。（圖擷自Elmbridge Beat推特）

    2021/04/25 16:00

    〔即時新聞／綜合報導〕是吳剛轉世嗎？英國薩里郡風景如畫的艾爾姆布里奇（Elmbridge）鄉村地區，近1個月內傳出有不明人士趁著夜色掩護拿著電鋸到處砍樹，總計有35棵被鋸斷導致人心惶惶，雖然警方逮捕了1名24歲的嫌疑人，但全案是否有其他共犯還尚未釐清。

    《CNN》報導，艾爾姆布里奇居民對於有人半夜到處遊蕩鋸樹感到相當恐怖，但並沒有因此而畏縮，臉書私人社團「艾爾姆布里奇林木巡邏隊（Elmbridge Tree Patrol）」累計1200餘人加入，每天都有民眾不斷提供可能的目擊情報。

    創辦社團專頁的居民弗林（Cameron Flynn）透露，他的靈感來自於網路上的社區垃圾收集活動，沒想到受到熱烈響應。臉書社團成員也會自願參加夜間巡邏，例如社區保護計畫共同主持人達什（Rob Dash），好幾週都在晚間10時至凌晨3時之間外出四處查看。

    薩里郡警方發言人指出，當局這1個月以來也不斷地調閱監視器和車牌辨識器的資料，並藉由居民的通報鎖定了1輛紅色汽車，22日透過搜索車內和車主住處發現了好幾把電鋸和木屑。

    達什表示，聽到警方逮捕嫌犯的消息相當令人開心，因為他們許多人都請了好多天的假或者是調整日常生活，就是想要逮住這個鋸樹狂。不過，目前此案仍存在許多疑問，例如嫌疑人如何在晚上四處遊走各個小鎮犯案、是否有其他共犯、要以什麼罪嫌起訴等等。

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