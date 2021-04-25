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    格鬥》為自由而戰！「暴徒玫瑰」一腳秒殺中國冠軍奪回頭銜

    在第一回合開始僅1分多鐘，娜瑪尤納絲（左）冷不防出腳，腿部高掃命中張偉麗下巴。（路透）

    在第一回合開始僅1分多鐘，娜瑪尤納絲（左）冷不防出腳，腿部高掃命中張偉麗下巴。（路透）

    2021/04/25 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕終極格鬥冠軍賽（UFC 261）在台灣時間今（25日）上午10點登場，中國史上首位冠軍張偉麗第2場衛冕戰，對上美籍立陶宛裔「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲（Rose Namajunas），比賽僅僅開始1分多鐘，「暴徒玫瑰」的腿部高掃擊中張偉麗頭部，後者倒地，裁判介入宣布TKO（技術擊倒），再度拿下女子52公斤級冠軍。

    中國史上首位UFC冠軍張偉麗今進行第2場衛冕戰，面對美籍立陶宛裔「暴徒玫瑰」娜瑪尤納絲（Rose Namajunas），娜瑪尤納絲賽前接受專訪時引用冷戰時期「寧死不紅（Better red than dead）」著名反共口號，高呼要為自由而戰，遭到中國網軍圍剿，娜瑪尤納絲強調不會收回自己的言論，重申她不討厭張偉麗，甚至希望賽後當朋友，但張來自同樣共產黨掌權的中國，她非贏不可。

    雙方冠軍賽在台灣時間今（25日）上午10點登場，也是疫情以來UFC第一場滿場觀眾的比賽，現場1萬5000名觀眾進場，第一回合比賽開始，彼此在場中間互相出拳試探，隨後娜瑪尤納絲冷不防出腳，腿部高掃命中張偉麗下巴，張偉麗應聲倒地，娜瑪尤納絲立刻上前補拳，裁判介入宣布分出勝負，娜瑪尤納絲僅花1分18秒就TKO張偉麗，中斷後者在八角鐵籠擂台20連勝紀錄，重新奪下女子52公斤級冠軍。

    張偉麗應聲倒地，娜瑪尤納絲立刻上前補拳，裁判介入宣布分出勝負。（法新社）

    張偉麗應聲倒地，娜瑪尤納絲立刻上前補拳，裁判介入宣布分出勝負。（法新社）

    娜瑪尤納絲僅花1分18秒就TKO張偉麗，中斷後者在八角鐵籠擂台20連勝紀錄，重新奪下女子52公斤級冠軍。（路透）

    娜瑪尤納絲僅花1分18秒就TKO張偉麗，中斷後者在八角鐵籠擂台20連勝紀錄，重新奪下女子52公斤級冠軍。（路透）

    這是娜瑪尤納絲繼2017年後再次奪下UFC冠軍。（路透）

    這是娜瑪尤納絲繼2017年後再次奪下UFC冠軍。（路透）

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