9歲曾和熊摔角 「戰鬥民族」UFC格鬥名將閃電退休

UFC名將「小鷹」戈梅鐸夫25日賽後宣布退休，稱不願在父親病逝後繼續比賽。（資料照，路透）

2020/10/27 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯UFC格鬥名將「小鷹」戈梅鐸夫（Khabib Nurmagomedov）週日（25日）拿下勝利後閃電退休，他生涯保持29勝0負，是MMA綜合格鬥中最長的不敗紀錄保持者，而他將生涯的榮耀歸功於父親阿卜杜勒馬納普（Abdulmanap Nurmagomedov）。阿卜杜勒馬納普於七月罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），之後併發症狀過世。

綜合外媒報導，「小鷹」戈梅鐸夫非常擅長「地面技」的扭抱纏鬥，靠此絕技堪稱不敗，他的父親是柔道教練，曾在他9歲時將他帶到森林裡，樹上拴著一隻小熊，父親命令他與小熊摔角。戈梅鐸夫當時就奉命上前與小熊纏鬥，不負俄羅斯「戰鬥民族」的稱號。

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戈梅鐸夫的父親同時也擔任他的格鬥教練，這也是戈梅鐸夫賽後宣布退休的原因，他稱：「這是我的最後一戰，沒有我的父親，我絕不會再踏進格鬥鐵籠。」並說已與母親達成退休的約定。當晚他用三角絞（Triangle Choke）擊敗格特耶（Justin Gaethje）後閃電退休。

戈梅鐸夫除了不敗傳奇，生涯也捲入多項事件，前述的與熊格鬥外，他五月中稱自己多達20多位親屬罹患武漢肺炎、和車臣獨裁者卡德洛夫（Ramzan Kadyrov）交好，還曾公開表達歧視女性的觀點。

戈梅鐸夫從小受柔道教練的父親嚴格訓練，曾命令他與熊摔角。（擷取自LiveLeak）

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