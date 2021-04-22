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    一帶一路被唾棄！中國公使控澳洲「擠奶殺牛」奇葩言論被嗆翻

    中國駐澳公使王晰寧說「中國不是一頭奶牛」，奇葩言論引發議論。（歐新社資料照）

    中國駐澳公使王晰寧說「中國不是一頭奶牛」，奇葩言論引發議論。（歐新社資料照）

    2021/04/22 08:22

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府宣布取消維多利亞州與中國簽定的「一帶一路」協議，對此中國駐澳洲大使館表達強烈不滿，並稱此舉是澳洲無理挑釁。中國駐澳公使王晰寧更宣稱「中國不是一頭奶牛」，奇葩言論引發議論。

    綜合外媒報導，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）21日宣布，將撤銷維多利亞州與中國簽訂的一帶一路協議，並表示這項協議不符合澳洲的外交政策，不利澳洲的外交關係。中國駐澳使館發言人則宣稱，一帶一路是秉持共商共建共用原則的經濟合作倡議，為各方帶來實實在在的利益，澳方撤銷一帶一路的的舉動，是對中方的無理挑釁，將損害雙邊關係，是搬起石頭砸自己的腳。

    中共駐澳公使王晰寧當天也對外發言，除了再次批評澳洲封殺華為的做法，也將兩國關係惡化甩鍋給澳洲，王晰寧還強調，「中國不是一頭任人宰割的奶牛」，壯年時被擠奶，最後被謀畫宰殺，此番言論引發網友熱議。

    國際戰略研究所的東南亞問題專家康納利（Aaron Connelly）推文寫道：「不是羔羊，不是奶牛，可能是頭狼，不清楚...」網友也紛紛諷刺說「也許不是牛，而是狐狸、狡猾的狐狸、還是老鼠！」、「所以現在知道了乳製品的真相，你會成為一個仁慈的人放棄它」、「中國可能不是牛，但肯定會吹牛」、「中國外交官正在將『中國不是哪些動物』都列舉出來...」

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