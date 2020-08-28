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    點名中共、習近平 澳洲議員轟：世界最完備的極權政權

    澳洲前國防部長、現任眾議院議員安德魯斯（見圖）痛批中國國家主席習近平實行極權主義、踐踏中國人權及一帶一路協議。（歐新社檔案照）

    澳洲前國防部長、現任眾議院議員安德魯斯（見圖）痛批中國國家主席習近平實行極權主義、踐踏中國人權及一帶一路協議。（歐新社檔案照）

    2020-08-28 21:52:32

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲前國防部長、現任眾議院議員安德魯斯（Kevin Andrews）在私人視訊論壇上痛批中國國家主席習近平正在運行「地球上最完備的極權主義政權」，不但「踐踏人的尊嚴」同時也踐踏「中國的人權」。澳媒指出，這可謂是澳洲政府官員對中國最嚴厲的批評。

    根據澳媒《The Age》《The Sydney Morning Herald》報導，安德魯斯表示，中國在新疆、香港有著「糟糕的（egregious）」人權記錄。中國共產黨「踐踏（trodden on）」宗教自由，並把新疆維吾爾族人關押在「再教育營」。而香港市民僅是宣布某種民主權利，卻被中國政權以「叛國」為由逮捕，可見中國完全踐踏與英國的「五十年不變」承諾。

    安德魯斯也批評，中共在南海的侵略行為，展現「習近平主席的好戰民族主義」。

    安德魯斯認為，中國透過「一帶一路」協議在世界各地部屬其地位，目的是使這些合作國家「欠中國」。

    安德魯斯指責澳洲維多利亞州政府（Victoria）簽署有爭議的「一帶一路」協議，為中國共產黨作宣傳，稱澳洲政府向維多利亞州提出的明確建議是「不應簽署一帶一路」。安德魯斯強調，現在中國政權構成了嚴重威脅，「如果我們現在不堅持下去，中國政權會為中國人民和世界其他地區帶來更大的傷害」。

    澳媒指出，澳洲聯邦政府在公開評論中，通常措辭相當謹慎，會盡可能避免指名習近平先生或中國共產黨。

    安德魯斯隸屬民主黨，是孟席斯選區（Division of Menzies）選出的眾議院議員；孟席斯選區是維多利亞州的眾議院選區。

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