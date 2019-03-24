「怎麼會簽這麼蠢的合約…」 澳學者憂中國99年租約影響國安

2019-03-24 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕義大利在3月23日與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，成為第一個支持該計畫的G7（七大工業國）國家，義大利還與中國簽署29項合作協議，包括中國交通建設公司與義大利重要港口熱那亞（Genoa）及第里雅斯特（Trieste）等重要港口的管理合約；不過在3年前同樣與中資簽署經營權租賃合約的澳洲達爾文港（Darwin），如今卻被澳洲的國防專家與學者視為嚴重的「國安威脅」，有學者甚至稱「到底是發生什麼事會簽下如此荒謬的合約」

根據澳媒《ABC新聞》報導，澳洲北部的北領地政府在2015年，與中國的嵐橋集團簽署租賃合約，取得澳洲北方重要大港達爾文港經營權長達99年；嵐橋集團當時一次性付清約5.06億美金（約156.1億新台幣）的99年租金，但才剛過了3年，澳洲人就感到芒刺在背；在查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）研究中國的國際戰略行動的學者約翰‧蓋瑞克（John Garrick）表示，就算澳洲聯邦政府現在想收回港口的租賃權，也完全沒有正當性所言，「除了感覺這件事很蠢外，完全沒有足夠的事證來彰顯收回的正當性；當初到底是為甚麼會簽下這種荒謬的租約？」。

澳洲智庫澳洲國防協會（Australia Defence Association）的執行董事尼爾‧詹姆斯（Neil James）也同意蓋瑞克的說法，指出「現在還可能為時已晚，若是要中斷合約，勢必得要支付高昂的違約金」，還痛批北領地政府這個愚蠢的決定「簡直是拿澳洲未來的自由與戰略安全去冒險」；他表示，戰略風險可以控制，但無法完全消除，而且澳洲政府也會因風險管理而付出成本，這是不只牽涉到澳洲的國安問題，面對中國對南海爭議所採取的行動，身為美國盟友的澳洲也將做出相應的反制措施，「總之，我們光是對未來的30年就感到徬徨，更別說港口還有96年的出租時間。」

蓋瑞克指出，從中國近年對貧窮的太平洋國家祭出的手法可以知道，中國已經發展出一套「布局藍圖」，從斯里蘭卡的案例來看，中國提供斯國高額的貸款來興基礎設施，待對方無力還款時，中國就可從中獲得經營與控制權，現在中國似乎已經開始在北領地依樣畫葫蘆的進行「套養殺」模式；而中資也有時間可以慢慢的讓北領地「發大財」以培植軟實力，「從對當地社區開始，一步步攏絡各級的官員與政治人物，進而發展至政府高層」

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