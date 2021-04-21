連說話都無力！律師：納瓦尼「非常虛弱」必須轉院

獲准探望的律師表示，納瓦尼「非常虛弱」，要求政府把他從監獄醫院轉送到民間醫院。（美聯社）

2021/04/21 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的醫生20日再度被禁止探訪納瓦尼，獲准探望的律師表示，納瓦尼「非常虛弱」，要求政府把他從監獄醫院轉送到民間醫院。

《法新社》報導，納瓦尼3月31日開始絕食，要求獄方讓他一連串的疾病接受適當治療，絕食抗議已進行近3週，醫生周末警告，他的健康狀況快速惡化，使他「隨時」都可能死亡。對此，美國警告，如果納瓦尼死亡，俄羅斯將「面臨嚴重後果」。

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自本月初以來，一組醫療團隊一直試圖探望納瓦尼，但獄方一再阻止，並在週一表示，納瓦尼已被從牢房轉送到監獄醫院。包括他私人醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）在內的醫療團隊，週二上午想赴監獄醫院探訪仍被拒絕。

獲得訪問權的納瓦尼律師米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）週二下午在監獄醫院外告訴記者，納瓦尼「非常虛弱」，難以開口說話和坐起來。

米哈伊洛娃和另一名律師表示，納瓦尼已同意點滴注射葡萄糖，已在週日打過一次，但指出護理師多次無法找到打針的靜脈，認為監獄醫院無法給予妥善治療。

米哈伊洛娃表示，「他必須被轉移到莫斯科的民間醫院，以便他能獲得所有必要的幫助，防止他在這裡死亡」。

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