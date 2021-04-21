為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    連說話都無力！律師：納瓦尼「非常虛弱」必須轉院

    獲准探望的律師表示，納瓦尼「非常虛弱」，要求政府把他從監獄醫院轉送到民間醫院。（美聯社）

    獲准探望的律師表示，納瓦尼「非常虛弱」，要求政府把他從監獄醫院轉送到民間醫院。（美聯社）

    2021/04/21 00:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的醫生20日再度被禁止探訪納瓦尼，獲准探望的律師表示，納瓦尼「非常虛弱」，要求政府把他從監獄醫院轉送到民間醫院。

    《法新社》報導，納瓦尼3月31日開始絕食，要求獄方讓他一連串的疾病接受適當治療，絕食抗議已進行近3週，醫生周末警告，他的健康狀況快速惡化，使他「隨時」都可能死亡。對此，美國警告，如果納瓦尼死亡，俄羅斯將「面臨嚴重後果」。

    自本月初以來，一組醫療團隊一直試圖探望納瓦尼，但獄方一再阻止，並在週一表示，納瓦尼已被從牢房轉送到監獄醫院。包括他私人醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）在內的醫療團隊，週二上午想赴監獄醫院探訪仍被拒絕。

    獲得訪問權的納瓦尼律師米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）週二下午在監獄醫院外告訴記者，納瓦尼「非常虛弱」，難以開口說話和坐起來。

    米哈伊洛娃和另一名律師表示，納瓦尼已同意點滴注射葡萄糖，已在週日打過一次，但指出護理師多次無法找到打針的靜脈，認為監獄醫院無法給予妥善治療。

    米哈伊洛娃表示，「他必須被轉移到莫斯科的民間醫院，以便他能獲得所有必要的幫助，防止他在這裡死亡」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    納瓦尼絕食已送醫 俄羅斯政府：他的狀況「令人滿意」
    2021/04/19 19:47

    納瓦尼絕食已送醫 俄羅斯政府：他的狀況「令人滿意」
    普廷頭號政敵獄中絕食 納瓦尼出現腎衰竭 醫︰隨時會死
    2021/04/19 05:30

    普廷頭號政敵獄中絕食 納瓦尼出現腎衰竭 醫︰隨時會死

    房產銷售的數位布局 專訪新創開廣告
    納瓦尼絕食垂死 助手號召民眾21日發動抗議救人
    2021/04/18 23:40

    納瓦尼絕食垂死 助手號召民眾21日發動抗議救人
    俄反對派領袖納瓦尼持續絕食抗議 醫：心臟可能隨時驟停
    2021/04/18 00:26

    俄反對派領袖納瓦尼持續絕食抗議 醫：心臟可能隨時驟停
    國際今日熱門
    譚德塞：全球有辦法在數月間控制疫情
    2021/04/20 01:30

    譚德塞：全球有辦法在數月間控制疫情

    中日對照讀新聞》自衛隊装備、ＯＤＡでフィリピンに初供与 対中包囲の協力強化 日藉「政府開發援助」首度提供自衛隊裝備予菲加強合作對中包圍網
    2021/04/20 05:30

    中日對照讀新聞》自衛隊装備、ＯＤＡでフィリピンに初供与 対中包囲の協力強化 日藉「政府…

    自阿富汗撤軍 布林肯︰未來聚焦中國
    2021/04/20 05:30

    自阿富汗撤軍 布林肯︰未來聚焦中國

    荷前首相、內閣成員 華為竊聽受災戶？
    2021/04/20 05:30

    荷前首相、內閣成員 華為竊聽受災戶？

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播