納瓦尼絕食垂死 助手號召民眾21日發動抗議救人

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）的身體狀況因絕食而亮起紅燈。（路透資料照）

2021/04/18 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕被關押在獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）近來因絕食抗議，身體狀況亮起紅燈，納瓦尼的助手沃爾科夫（Leonid Volkov）因此在臉書上呼籲俄國民眾在21日這天發動大規模抗議，以挽救納瓦尼的性命。

莫斯科時報（The Moscow Times）報導，沃爾科夫在臉書上大聲疾呼，「是時候行動了。這不僅關係著納瓦尼的人身自由，也與他的性命攸關。」、「你們不能再等下去了，參與4月21日晚間7點的示威吧。」

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沃爾科夫還稱，這次抗議活動不但是一場對抗「絕對邪惡」的戰鬥，同時也很有可能是俄羅斯反對派未來幾年之內的最後一博。「召集你所有的朋友到莫斯科中央廣場來！」

因違反緩刑條件，被裁定需服刑2年半的納瓦尼為了抗議獄方未妥善治療他的嚴重背痛與雙腿麻木症狀，自上月31日開始絕食，導致他的狀況每況愈下。

納瓦尼的私人醫生團隊指出，他的檢查結果非常糟糕，而且他的高血鉀有可能會導致嚴重心律失常問題。

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）也表示，納瓦尼正在垂死邊緣，「以他的狀況而言，大概就這幾天之內的事。」

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