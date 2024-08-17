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    日本新宿百貨貼這「簡體字告示」 中國小粉紅崩潰：歧視

    新宿伊勢丹百貨樓梯間，因為張貼簡體字告示，被中國人怒批歧視。（擷取自社群平台X）

    新宿伊勢丹百貨樓梯間，因為張貼簡體字告示，被中國人怒批歧視。（擷取自社群平台X）

    2024/08/17 08:04

    首次上稿 8-16 21:53
    更新時間 8-17 08:04

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京「伊勢丹百貨」新宿店近日爆發爭議，業者在樓梯間張貼告示，簡體中文寫著，「請不要坐在樓梯上，並且請勿在此飲食」。中國網友看到怒轟歧視，批評日本人不尊重中國文化。業者已經撤除告示，因為只用中文明顯違反公司規定。

    根據《富士新聞FNN》報導，百貨公司樓梯間出現告示寫道，「注意：請不要坐在樓梯上！請注意：請不要坐在樓梯上，並且請勿在此飲食！！」提醒顧客注意行為，不要做出造成他人困擾，卻只有簡體中文，挨轟歧視中國人。

    中國遊客受訪說，「這讓人很不愉快，我覺得他們認為中國人沒規矩。他們應該也要用其他語言告示才對」，「我認為這是對中國人的歧視，在中國我很少看過有人在樓梯上吃飯」。

    三越伊勢丹控股公司相關人士受訪回應，公告只用中文標記違反了公司規定，瞭解情況後公司已經立即撤除。

    貼文曝光，日本網友紛紛力挺百貨業者的做法，「我就看過很多中國人坐在那過」、「這是日本，所以請尊重日本文化」、「不要找愚蠢的藉口」、「中國人不了解我們的文化」、「應該改成請不要隨地亂尿尿」、「只有中文就辱華了」、「如果不喜歡就不要來，可以回去自己的國家」。

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