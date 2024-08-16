美國警用攝影機暗藏中國晶片 廠商提訴要求大選活動禁用

美國阿拉斯加員警配備的Axon警用攝影機。（美聯社檔案照）

2024/08/16 22:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統大選活動升溫之際，美國最大警用隨身攝影機製造商，因其設備使用中國晶片，遭競爭對手控告，要求法院下令禁止警方在總統選戰相關政治活動中使用該款設備，包括即將登場的民主黨全國代表大會。

美國政治新聞網站《政客（Politico）》15日報導，這起訴訟在7月29日由執法科技新創公司GovernmentGPT，在美國亞利桑納聯邦地區法院提出，包括提出緊急動議，尋求法院禁止在今年大選相關活動中，使用Axon公司「Body 4」警用攝影機。

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GovernmentGPT指控，Axon的Body 4攝影機使用中國公司「移遠通信（Quectel）」的晶片，該裝置可即時將攝影機拍攝影像串流到警局，「這些晶片可能讓外國對手得以即時監視、GPS追蹤和攔截數據，危害執法行動以及高知名度活動的安全」，不解決這些風險，就在具有政治敏感性的活動上使用該型攝影機，「對我國國家安全構成重大威脅」。

Axon是美國最大的警用攝影機供應商，Body 4是去年10月發表的最新機型。

GovernmentGPT表示，他們是拆解該款設備後發現有移遠的晶片。Axon駁斥競爭對手的指控，表示使用移遠的晶片前已先經適當過濾，「Axon Body 4錄下的資料，完全沒儲存在移遠的模組上，也沒有資料流向移遠的伺服器」，該公司已於8月7日要求法院駁回緊急動議。

移遠媒體聯絡負責人勞克利夫（Phil Rawcliffe）回應表示，該公司的晶片未收集任何數據，也未對國安構成威脅，「移遠通信的客戶擁有並掌控流經其裝置的所有數據和相關軟體更新」。聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今年初，曾指移遠是「中國的軍事公司」，力促拜登政府以國安因素，將該公司列入黑名單。

法官波諾維奇（Susan Brnovich）表示，「目前沒有證據顯示有確實已知的威脅」，但是同意快速審理此案，將在下週召開審前會議。這起訴訟時值民主黨全國代表大會19日將在芝加哥召開，若法官下令禁用，禁用場合可能包括民主黨全代會。芝加哥警方使用Axon的隨身攝影機，但是從公開資料無法確定是哪一種型號。伊利諾州其他地區警局，有至少6個使用訴訟所指的Body 4型號。

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