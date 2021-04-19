普廷頭號政敵獄中絕食 納瓦尼出現腎衰竭 醫︰隨時會死

人在獄中的俄國反對派領袖納瓦尼（右二），以絕食抗議未獲適切醫療照護，導致身體狀況惡化，可能面臨死亡風險。在美國就讀的納瓦尼女兒達莎（右一）呼籲獄方，允許私人醫師進入獄中為父親治療。（美聯社檔案照）

2021/04/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷的頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny）目前身陷囹圄，但因不滿獄方未就其身體病痛給予適當治療，從三月卅一日起絕食抗議，不料身體狀況急遽惡化，出現腎衰竭現象，隨時可能心臟驟停死亡。納瓦尼的女兒十八日透過「推特」呼籲獄方允許私人醫師治療父親，美國總統拜登也開腔聲援，指納瓦尼遭受「完全不公平」的對待。

納瓦尼私人醫師瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）和心臟科醫師阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）等人組成的團隊，已要求獄方允許入內探望，但無法成行。兩人十七日分別在「臉書」和「推特」指出，納瓦尼有高血鉀，可能面臨腎衰竭和嚴重心律問題，「我們的病人隨時可能沒命」。據了解，血液內鉀離子濃度每公升高於六．○毫莫耳就需要立即治療，而納瓦尼的血鉀值已達七．一毫莫耳。

請繼續往下閱讀...

現就讀於美國史丹佛大學的納瓦尼女兒達莎（Dasha Navalny），推文請求獄方「允許醫師探視我的父親」。英國作家J.K.羅琳和演員裘德洛（Jude Law）等一群知名演員、作家、歷史學者、記者和導演，包括五名諾貝爾文學獎得主，十六日更向普廷發表公開信，敦促他確保納瓦尼獲得醫療照護。

然而，俄國聯邦監獄管理局表示，已為納瓦尼提供適當醫療服務，但對方拒絕，堅持要由私人醫師診治。俄國駐英國大使科林（Andrei Kelin）聲稱，納瓦尼根本沒有危險，「我們當然不會任由他在獄中過世，但我可以說，納瓦尼先生表現得就像個試圖違反所有規定的小流氓，只想著吸引眾人目光。」

儘管納瓦尼狀況不妙，俄國檢察官仍要求法院宣告納瓦尼創辦的「反貪腐基金會」為極端組織，一旦此事確立，所有員工和志工都可能遭逢刑事檢控和牢獄之災。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法