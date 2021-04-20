為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》380萬人接種 俄專家：史普尼克V真實效力達97.6％

    俄國疫苗「史普尼克V」的研發人員表示，從380萬名接種者得出的數據顯示，該疫苗在現實世界的效力為97.6％。（路透）

    俄國疫苗「史普尼克V」的研發人員表示，從380萬名接種者得出的數據顯示，該疫苗在現實世界的效力為97.6％。（路透）

    2021/04/20 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）的研發人員表示，從380萬名接種者得出的數據顯示，該疫苗在現實世界的效力為97.6％。

    綜合外媒報導，研發該疫苗的俄國官方機構「加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心」（Gamaleya）表示，他們使用政府數據庫的資訊，從去年12月至今年3月的接種者來計算效力，感染率則是根據施打第2劑35天後做判斷。

    主要研發者洛古諾夫（Denis Logunov）上週五在俄羅斯科學院演講時表示，「史普尼克V」在現實世界的有效力高達97.6％。相關數據將於5月在同行評審的醫學期刊上發表。

    這個最新數據高於今年初發布在英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的大規模研究結果，當時的分析指出，「史普尼克V」的效力達91.6％。

    除了生產國俄國，「史普尼克V」已在59個國家或地區獲得批准使用，正在尋求歐洲藥品管理局（EMA）的同意，以供歐盟成員國使用。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    接種史普尼克V確診獲普廷慰問 阿根廷總統致謝、想要更多疫苗
    2021/04/06 14:52

    接種史普尼克V確診獲普廷慰問 阿根廷總統致謝、想要更多疫苗
    武漢肺炎》俄羅斯與印度藥廠合作 大規模生產史普尼克V疫苗
    2021/03/22 23:03

    武漢肺炎》俄羅斯與印度藥廠合作 大規模生產史普尼克V疫苗

    探索日本人長壽的秘密 原來他們經常吃這種食物...
    武漢肺炎》俄羅斯、瑞士藥廠合作 計畫在義大利製造疫苗
    2021/03/08 23:40

    武漢肺炎》俄羅斯、瑞士藥廠合作 計畫在義大利製造疫苗
    武漢肺炎》缺乏安全數據 歐盟警告俄國疫苗「像俄羅斯輪盤」
    2021/03/08 22:31

    武漢肺炎》缺乏安全數據 歐盟警告俄國疫苗「像俄羅斯輪盤」
    武漢肺炎》烏克蘭、立陶宛指控：俄羅斯藉疫苗干涉東歐政治
    2021/02/10 17:45

    武漢肺炎》烏克蘭、立陶宛指控：俄羅斯藉疫苗干涉東歐政治
    國際今日熱門
    指控特工 捷克驅逐18俄外交官
    2021/04/19 05:30

    指控特工 捷克驅逐18俄外交官

    普廷頭號政敵獄中絕食 納瓦尼出現腎衰竭 醫︰隨時會死
    2021/04/19 05:30

    普廷頭號政敵獄中絕食 納瓦尼出現腎衰竭 醫︰隨時會死

    美中聯合聲明︰合作應對氣候危機
    2021/04/19 05:30

    美中聯合聲明︰合作應對氣候危機

    溫家寶憶母文提公平正義 被媒體下架
    2021/04/19 05:30

    溫家寶憶母文提公平正義 被媒體下架

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播