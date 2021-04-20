武漢肺炎》380萬人接種 俄專家：史普尼克V真實效力達97.6％

俄國疫苗「史普尼克V」的研發人員表示，從380萬名接種者得出的數據顯示，該疫苗在現實世界的效力為97.6％。（路透）

2021/04/20 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）的研發人員表示，從380萬名接種者得出的數據顯示，該疫苗在現實世界的效力為97.6％。

綜合外媒報導，研發該疫苗的俄國官方機構「加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心」（Gamaleya）表示，他們使用政府數據庫的資訊，從去年12月至今年3月的接種者來計算效力，感染率則是根據施打第2劑35天後做判斷。

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主要研發者洛古諾夫（Denis Logunov）上週五在俄羅斯科學院演講時表示，「史普尼克V」在現實世界的有效力高達97.6％。相關數據將於5月在同行評審的醫學期刊上發表。

這個最新數據高於今年初發布在英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的大規模研究結果，當時的分析指出，「史普尼克V」的效力達91.6％。

除了生產國俄國，「史普尼克V」已在59個國家或地區獲得批准使用，正在尋求歐洲藥品管理局（EMA）的同意，以供歐盟成員國使用。

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