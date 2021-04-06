接種史普尼克V確診獲普廷慰問 阿根廷總統致謝、想要更多疫苗

阿根廷總統費南德茲接種俄羅斯史普尼克V疫苗仍確診武肺，俄國總統普廷特別致電慰問。（歐新社）

2021/04/06 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕為了避免感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）日前接種了2劑俄羅斯史普尼克V疫苗，孰料最後還是確診。為此，俄羅斯總統普廷特別致電慰問，費南德茲則感謝俄方提供疫苗協助防疫，還透露想要取得更多的史普尼克V。

據《美聯社》報導，費南德茲在1月21日施打第1劑史普尼克V，幾天後又注射了第2劑，但他3日於推特透露自己出現了輕微症狀，不僅頭痛還發燒到37.3度，除此之外身體並無大礙，目前正在隔離中。

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生產史普尼克V的俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya），在推文祝福費南德茲早日康復，並強調該疫苗的有效率高達91.6％，同時能100％防止重症。

俄羅斯克里姆林宮表示，普廷致電慰問時，費南德茲直說還好自己接種了史普尼克V，因此只出現輕微症狀。此外，費南德茲還感謝俄羅斯幫助阿根廷對抗疫情，他有興趣取得更多的史普尼克V。

據了解，阿根廷已有超過65萬人接受疫苗注射，在第2劑14天過後還是有1000多人確診。事實上，目前各種武肺疫苗雖然可以顯著降低感染率，但尚未有防護力100％的疫苗。

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