武漢肺炎》缺乏安全數據 歐盟警告俄國疫苗「像俄羅斯輪盤」

歐盟藥品管理局表示，俄羅斯的史普尼克V還沒有充足的數據可供參考，若倉促施打就像是在玩「俄羅斯輪盤」般賭命。（美聯社）

2021/03/08 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟藥品管理局（EMA）今（8）日向各國警告，別讓俄羅斯史普尼克V（Sputnik V）疫苗獲得緊急使用授權，因為它就像是「俄羅斯輪盤」（Russian roulette）。

俄羅斯輪盤是一種以性命下注的賭博遊戲，參與者將一顆子彈放入左輪手槍彈巢的六個膛室其中之一，然後關上彈巢，將其快速旋轉；在轉動停止後，參與者再輪流把槍口對準自己的腦袋並扣下扳機，直到有人中槍，或不敢按下扳機為止。

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《法新社》報導，EMA管理委員會主席維特摩侯赫（Christa Wirthumer-Hoche）向奧地利廣播公司（ORF）表示，史普尼克V疫苗尚未有充足的接種安全數據，「某種程度上，可以用俄羅斯輪盤來比擬它。」、「我強烈反對它獲得國家緊急使用授權。」

歐盟藥品管理局目前還在對史普尼克V疫苗進行滾動式審查。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）說，會等到EMA核准後才開始施打，但匈牙利、捷克、斯洛伐克等已購入史普尼克V疫苗的國家則表示，他們不會等EMA宣布，將計畫逕行接種。

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