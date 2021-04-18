武漢肺炎》印度單日26萬確診創新高 醫：年輕患者居多

印度第2波武漢肺炎疫情急速惡化，醫生也發現，這一波疫情以年輕患者居多。（歐新社）

2021/04/18 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急速惡化，今（18）日新增26萬1500人染疫，創下最高單日確診數；醫生也發現，這一波疫情以年輕患者居多，首都新德里65％新病例年齡在45歲以下。

綜合外媒報導，根據印度衛生部週日公布的數據，過去24小時增加26萬1500例確診，累計確診病例達到1478萬8109例，在全球僅次於美國的3100多萬例；單日死亡人數也創下新高，新增1501人病歿，累計17萬7150人死亡。

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隨著確診人數激增，住院人數也不斷上升，許多邦和城市的醫療系統承受巨大壓力，疫情嚴峻的中央邦（Madhya Pradesh）、馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）和德里等，都面臨缺氧、加護病房床位和藥物不足等問題。

另外，印度這波疫情出現新現象，不斷增加的新患者以年輕人居多。印度13億人口中，約65％都在35歲以下。儘管官方機構尚未有相關統計，但主要大城的醫生證實，越來越多年輕患者到醫院就診。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）表示，有65％的新患者年齡在45歲以下。P. D. Hinduja國立醫院顧問赫魯薩夫（Khusrav Bajan）也說，這一波疫情有大量12歲至15歲的孩童確診住院，但去年第一波疫情幾乎沒有孩童患者。

古加拉特邦（Gujarat）肺病學醫生戴夫（Amit Dave）表示，「年輕人正遭受冠狀病毒的摧殘，而這樣的現象將在未來逐漸加劇。」

有一些醫生認為，45歲以下青年現在較容易染疫的原因是他們外出工作且多半外食，但這個說法沒有確切證據；也有意見認為年輕族群可能更容易受到馬哈拉什特拉邦在60％樣本中發現的「雙突變」病毒的感染。

當地專家指出，民眾必須再度拉高防疫警覺性，遵守配戴口罩、保持社交距離的措施。醫學專家也說，印度政府應開放所有年齡層接種疫苗。目前的計畫僅限於45歲以上。

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