為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》死太多人！ 印度焚化爐煙囪變紅 設備熔化毀損

    印度火葬場人員為武漢肺炎死者進行火化。印度古吉拉特邦多間火葬場死者過多，過度運轉，導致焚化爐故障。（資料照，法新社）

    印度火葬場人員為武漢肺炎死者進行火化。印度古吉拉特邦多間火葬場死者過多，過度運轉，導致焚化爐故障。（資料照，法新社）

    2021/04/14 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，西部的古吉拉特邦（Gujarat）死於疫情的人數過多，連火葬場的焚化爐都不堪負荷，多個焚化爐設備過熱熔化、損毀。

    綜合外媒報導，印度火葬場平均為一位死者火化要花90分鐘，處理速度有限，而武肺死者過多，古吉拉特邦多間火葬場已改為24小時運轉，該邦城市蘇拉特（Surat）最大的火葬場「阿什瓦尼庫馬爾」（Ashwani Kumar）其中一個焚化爐煙囪過熱變紅，暫停運轉一天。

    阿什瓦尼庫爾馬火葬場員工透露，武漢肺炎死者過多，增加工作量是焚化爐異常損壞的原因，該焚化爐已維修完成，繼續運轉。該員工也說，火葬場人員被迫在夜間清潔焚化爐，為時3小時，負擔很重。

    另位員工表示，該火葬場本月1日至10日有1090具遺體送至該火葬場火化，而3月該火葬場僅火化1339具遺體。火葬場因工作量增加，已訂購新的焚化爐。

    蘇拉特還有多個焚化爐過度使用，連放置死者的鐵架都融化、破裂，其它火葬場還雇用技術人員全天緊盯焚化爐運轉，因為最近發生太多故障事件。

    根據世界實時統計數據（Worldometer），印度昨天（13日）通報18萬5248例確診，總病例為1387萬3825例，造成17萬2115人死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無懼破紀錄確診數 印度65萬人群聚恆河沐浴慶「大壺節」
    2021/04/14 15:56

    無懼破紀錄確診數 印度65萬人群聚恆河沐浴慶「大壺節」
    印度日增逾16萬例確診 伊朗、土耳其確診數再創新高
    2021/04/14 11:23

    印度日增逾16萬例確診 伊朗、土耳其確診數再創新高

    房產銷售的數位布局 專訪新創開廣告
    印度疫情慘烈 加速批准使用WHO美歐英日緊急疫苗
    2021/04/13 20:20

    印度疫情慘烈 加速批准使用WHO美歐英日緊急疫苗
    武漢肺炎》單日暴增15萬例！印度確診創新高 莫迪發起「疫苗節」
    2021/04/11 18:55

    武漢肺炎》單日暴增15萬例！印度確診創新高 莫迪發起「疫苗節」

    母親節保養品這樣買最「有酵」！
    國際今日熱門
    國外網站賣「我不是中國人」衣服 中官媒氣炸：歧視
    2021/04/13 21:26

    國外網站賣「我不是中國人」衣服 中官媒氣炸：歧視

    濟州島樂園列車驚傳出軌翻覆 37人輕重傷
    2021/04/13 21:10

    濟州島樂園列車驚傳出軌翻覆 37人輕重傷

    印度疫情慘烈 加速批准使用WHO美歐英日緊急疫苗
    2021/04/13 20:20

    印度疫情慘烈 加速批准使用WHO美歐英日緊急疫苗

    武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種
    2021/04/13 23:22

    武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播