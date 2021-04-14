武漢肺炎》死太多人！ 印度焚化爐煙囪變紅 設備熔化毀損

印度火葬場人員為武漢肺炎死者進行火化。印度古吉拉特邦多間火葬場死者過多，過度運轉，導致焚化爐故障。（資料照，法新社）

2021/04/14 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，西部的古吉拉特邦（Gujarat）死於疫情的人數過多，連火葬場的焚化爐都不堪負荷，多個焚化爐設備過熱熔化、損毀。

綜合外媒報導，印度火葬場平均為一位死者火化要花90分鐘，處理速度有限，而武肺死者過多，古吉拉特邦多間火葬場已改為24小時運轉，該邦城市蘇拉特（Surat）最大的火葬場「阿什瓦尼庫馬爾」（Ashwani Kumar）其中一個焚化爐煙囪過熱變紅，暫停運轉一天。

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阿什瓦尼庫爾馬火葬場員工透露，武漢肺炎死者過多，增加工作量是焚化爐異常損壞的原因，該焚化爐已維修完成，繼續運轉。該員工也說，火葬場人員被迫在夜間清潔焚化爐，為時3小時，負擔很重。

另位員工表示，該火葬場本月1日至10日有1090具遺體送至該火葬場火化，而3月該火葬場僅火化1339具遺體。火葬場因工作量增加，已訂購新的焚化爐。

蘇拉特還有多個焚化爐過度使用，連放置死者的鐵架都融化、破裂，其它火葬場還雇用技術人員全天緊盯焚化爐運轉，因為最近發生太多故障事件。

根據世界實時統計數據（Worldometer），印度昨天（13日）通報18萬5248例確診，總病例為1387萬3825例，造成17萬2115人死亡。

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