印度疫情慘烈 加速批准使用WHO美歐英日緊急疫苗

印度第2波武漢肺炎疫情猛爆式增長，政府正加速疫苗接種來減緩病毒散播。（彭博）

2021/04/13 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕印度第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情猛爆式增長，政府正加速疫苗接種來減緩病毒散播，將迅速批准世界衛生組織（WHO）和其他國家通過的疫苗緊急使用。

綜合外媒報導，印度衛生部今（13）日宣布，為擴大可供國內民眾使用的「疫苗籃子」，已獲得WHO、美國、歐盟、英國和日本監管機構緊急使用授權的疫苗，將迅速在印度獲得批准。

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衛生部表示，他們會先對接種這些疫苗的前100人進行7天觀察，確認疫苗的安全性，之後再擴大這些疫苗的使用範圍。

印度剛批准第3款武肺疫苗俄羅斯「史普尼克-V」（Sputnik-V），目前正在使用阿斯特捷利康疫苗和當地巴拉特生技（Bharat Biotech）公司開發的疫苗。

在此之前，疫苗公司在印度申請緊急使用授權前，該疫苗必須先在當地進行安全性試驗。迅速批准措施讓印度可能進口輝瑞、莫德納、嬌生和諾華（Novavax）等疫苗。

印度今日新增16萬1736例確診，新增數位居全球首位，死亡增加879例，全國染疫人數突破1369萬例，超過17.1萬人病歿。

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