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    武漢肺炎》單日暴增15萬例！印度確診創新高 莫迪發起「疫苗節」

    印度第2波疫情來勢洶洶，政府正加速疫苗接種、考慮實施更嚴格的限制措施來減緩病毒散播。（美聯社）

    印度第2波疫情來勢洶洶，政府正加速疫苗接種、考慮實施更嚴格的限制措施來減緩病毒散播。（美聯社）

    2021/04/11 18:55

    〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情猛爆式增長，今（11）日公布大增15萬2879例確診，創單日新高，目前全球每6起新增病例就有1例在印度。印度政府今起展開「疫苗節」，大力呼籲民眾接種疫苗，希望遏制疫情。

    綜合外媒報導，印度第2波疫情來勢洶洶，政府正加速疫苗接種、考慮實施更嚴格的限制措施來減緩病毒散播。根據衛生部數據，印度過去24小時增加15萬2879例，累計1335萬8805例確診，全球第3多，僅次於美國和巴西；死亡新增869例，為5個月以來最高，累計16萬9275人病歿。

    滾雪球！一週6度刷新單日新增紀錄

    《路透》指出，加上今天的通報，印度在過去一週已6度刷新單日病例最高記錄；同時，印度目前是全球每天平均新增病例數最高的國家，全球每6起新增病例就有1人來自於印度。

    為遏制瀕臨失控的疫情，印度總理莫迪（Narendra Modi）週日發起為期4天的「疫苗節」（Tika Utsav／vaccine festival），敦促符合資格的民眾盡快接種疫苗。

    印度已依序開放醫護人員和第一線工作人員、60歲以上公民或60歲以下高危險人群施打疫苗，本月1日起，年齡在45歲以上的一般民眾都可接種。

    印度1月中旬開始疫苗接種計畫，目前已施打超過1億劑疫苗，數量僅次於美國和中國。雖然目前接種對象僅限於13.5億人口中的約4億人，但已有多個邦抱怨疫苗短缺。

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