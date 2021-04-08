印度新增確診逾12.6萬例創新高 坦米爾納杜邦祭新限制措施

印度武漢肺炎疫情升溫，坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）政府今（8）日宣布一系列新的限制措施。（歐新社）

2021/04/08 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕隨著印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）政府今（8）日宣布一系列新的限制措施，大型商場、飯店、遊樂園、動物園及博物館，甚至是寺廟都受到影響。

綜合外媒報導，隨著印度疫情逐漸惡化，地方政府為了防疫也開始對公共場所發布新的規範措施，在坦米爾納杜邦，電影院將只允許原先容納人數一半的影迷入場。大型商場和飯店也只能容納百分之50顧客。俱樂部、遊樂園、動物園、博物館甚至是寺廟，也一樣只允許原定容納人數百分之50的民眾入場。宗教場所參拜只開放到晚上8點，且禁止舉辦宗教活動和聚會。

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民生部分，若要舉行婚禮，只允許100人參加。若是葬禮，只允許50人參加。室內場館舉辦社交、政治、教育、娛樂、體育和文化等活動上限200人。從外地到該邦旅行，則需要有電子通行證。新規定將於4月10日生效。

坦米爾納杜邦週四通報，過去24小時新增3986例確診，全印度則大增12萬6789例確診，創下單日新高。

坦米爾納杜邦政府已建議所有45歲以上民眾，都應在2週內於經過認證的機構接種疫苗，以幫助遏制病毒傳播，今日施打第2劑疫苗的總理莫迪（Narendra Modi）也呼籲符合資格的民眾盡快施打疫苗。

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