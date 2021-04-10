武漢肺炎》南亞病例激增 路透：已1500萬例

《路透》統計，南亞今（10）日已達到1500萬大關。印度目前正在大力度提升疫苗接種率，每天約有400萬人接種疫苗。（美聯社）

2021/04/10 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在南亞愈發嚴峻。據《路透》統計，南亞今（10）日已達到1500萬大關。

《路透》統計，南亞武漢肺炎病例在今日已達1500萬例。印度、孟加拉、巴基斯坦、不丹、尼泊爾、馬爾地夫及斯里蘭卡等國的染疫總人數佔全球總病例的11%，死亡總人數則佔全球總死亡病例的接近6%。

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印度今日新增14萬5384個新病例，以及794個死亡病例，是全球疫情增長最快的國家。當地政府認為是人群密集及不配合戴口罩的結果。

印度目前正大力提升疫苗接種率，每天約有400萬人接種疫苗。但數個印度的邦表示正在實施定量配給疫苗，因為政府沒有及時補充疫苗庫存。

印度鄰國巴基斯坦是南亞疫情第2嚴峻的國家，該國正面臨第3波疫情爆發，已有70萬起確診病例及1萬5000例死亡。

孟加拉每日新增約7000起病例，目前累積共67萬8937例。

據數據追蹤網站「Our World In Data」統計，截至4月9日，南亞已至少有9410萬人接種了第一劑的武漢肺炎疫苗。

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