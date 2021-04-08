印度右翼獲美資助巨款防疫 人權團體：恐助長種族迫害

印度裔美國激進組織和美國民權組織今（8）日呼籲美國小型企業管理局調查，印度右翼團體為何可以獲取83萬3000美元武漢肺炎巨額補助資金。（示意圖與新聞無關，法新社）

2021/04/08 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕印度右翼團體日前獲得美國提供的83萬3000美元（約新台幣2369萬元）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）救助資金。印度裔美國激進組織和美國民權組織今（8）日呼籲美國小型企業管理局（SBA）調查，印度右翼團體為何可以獲取這筆巨額補助資金，以及資金是否會助長對少數族群的迫害。

據半島電視台報導，印度上週有5個與民族主義團體相關的組織，獲得美國提供巨額防疫資金，印度制止種族聯盟組織（Coalition to Stop Genocide）在一份聲明中說，獲得資金的印度教團體，與印度國民志願服務團（RSS）關係非同小可。

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聲明也指出，獲得資金的5個印度組織，包括「世界印度教會議美國教區」（VHPA）、「美國印度教基金會」（HAF）、以及非營利組織Ekal Vidyalaya Foundation、Infinity Foundation和Sewa International，都是總部設在美國的「虛晃組織」，「他們常在印度境內迫害基督徒、穆斯林、達利特人，和其他少數族群。」

據報導，印度裔美國人穆斯林委員會（IAMC）的執行董事阿邁德（Rasheed Ahmed）說，「美國納稅人的錢被拿來維持與這些團體之間的關係，是絕對不能接受的，所有關心公平、正義和政府責任的人都應該要關注此事。」

印度裔美國基督聯合會（FIACONA）的主席普拉布多斯（John Prabhudoss）說，「政府監督團體和人權組織需要正視美國印度教至上主義團體，挪用武肺資金的狀況。」他表示，「全面的調查和糾正行動是必要的，以確保美國納稅人的錢，不是用於助長對印度少數民族的仇恨，或是造成緩慢的種族滅絕。」

據了解，國民志願服務團是印度右翼、印度教民族主義組織，團員遍及印度社會各階層。印度人民黨被認為與該團體有密切聯繫；印度總理印度總理莫迪（Narendra Modi）、印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）和內閣中的大多數人都是服務團成員。

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