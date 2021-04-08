為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度右翼獲美資助巨款防疫 人權團體：恐助長種族迫害

    印度裔美國激進組織和美國民權組織今（8）日呼籲美國小型企業管理局調查，印度右翼團體為何可以獲取83萬3000美元武漢肺炎巨額補助資金。（示意圖與新聞無關，法新社）

    印度裔美國激進組織和美國民權組織今（8）日呼籲美國小型企業管理局調查，印度右翼團體為何可以獲取83萬3000美元武漢肺炎巨額補助資金。（示意圖與新聞無關，法新社）

    2021/04/08 23:34

    〔即時新聞／綜合報導〕印度右翼團體日前獲得美國提供的83萬3000美元（約新台幣2369萬元）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）救助資金。印度裔美國激進組織和美國民權組織今（8）日呼籲美國小型企業管理局（SBA）調查，印度右翼團體為何可以獲取這筆巨額補助資金，以及資金是否會助長對少數族群的迫害。

    半島電視台報導，印度上週有5個與民族主義團體相關的組織，獲得美國提供巨額防疫資金，印度制止種族聯盟組織（Coalition to Stop Genocide）在一份聲明中說，獲得資金的印度教團體，與印度國民志願服務團（RSS）關係非同小可。

    聲明也指出，獲得資金的5個印度組織，包括「世界印度教會議美國教區」（VHPA）、「美國印度教基金會」（HAF）、以及非營利組織Ekal Vidyalaya Foundation、Infinity Foundation和Sewa International，都是總部設在美國的「虛晃組織」，「他們常在印度境內迫害基督徒、穆斯林、達利特人，和其他少數族群。」

    據報導，印度裔美國人穆斯林委員會（IAMC）的執行董事阿邁德（Rasheed Ahmed）說，「美國納稅人的錢被拿來維持與這些團體之間的關係，是絕對不能接受的，所有關心公平、正義和政府責任的人都應該要關注此事。」

    印度裔美國基督聯合會（FIACONA）的主席普拉布多斯（John Prabhudoss）說，「政府監督團體和人權組織需要正視美國印度教至上主義團體，挪用武肺資金的狀況。」他表示，「全面的調查和糾正行動是必要的，以確保美國納稅人的錢，不是用於助長對印度少數民族的仇恨，或是造成緩慢的種族滅絕。」

    據了解，國民志願服務團是印度右翼、印度教民族主義組織，團員遍及印度社會各階層。印度人民黨被認為與該團體有密切聯繫；印度總理印度總理莫迪（Narendra Modi）、印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）和內閣中的大多數人都是服務團成員。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國擬放寬制裁 傳印度準備搶購伊朗石油
    2021/04/08 17:15

    美國擬放寬制裁 傳印度準備搶購伊朗石油
    武漢肺炎》紐西蘭宣布11日起暫停印度旅客入境
    2021/04/08 12:58

    武漢肺炎》紐西蘭宣布11日起暫停印度旅客入境

    迎接「生洗顏」時代！日本女生好皮膚秘密
    武肺確診屢創新高 印度新增逾11萬例 巴西再增逾9萬例
    2021/04/08 12:56

    武肺確診屢創新高 印度新增逾11萬例 巴西再增逾9萬例
    不戴口罩！印度警察壓倒在地毒打 男子疑昏迷倒地不起
    2021/04/08 12:21

    不戴口罩！印度警察壓倒在地毒打 男子疑昏迷倒地不起
    國際今日熱門
    新聞360》港開庭大審反送中 祭「三戰手法」斷民主生路
    2021/04/08 11:00

    新聞360》港開庭大審反送中 祭「三戰手法」斷民主生路 影片

    新聞360》抵制北京冬奧？日韓歐洲陷兩難有隱情
    2021/04/08 17:00

    新聞360》抵制北京冬奧？日韓歐洲陷兩難有隱情 影片

    反擊中國疫苗外交有斬獲！台灣獲多國協助
    2021/04/08 06:09

    反擊中國疫苗外交有斬獲！台灣獲多國協助 影片

    高中女師性愛片「上線15分鐘」 學生瘋傳家長看傻眼
    2021/04/08 06:06

    高中女師性愛片「上線15分鐘」 學生瘋傳家長看傻眼

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播