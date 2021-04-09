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    武漢肺炎》印度37名醫生接種兩劑疫苗仍確診

    印度第二波武漢肺炎疫情持續惡化，新德里一家醫院今天傳出，有37名醫生雖然接種過兩劑疫苗，仍在最近確診感染。（歐新社）

    印度第二波武漢肺炎疫情持續惡化，新德里一家醫院今天傳出，有37名醫生雖然接種過兩劑疫苗，仍在最近確診感染。（歐新社）

    2021/04/09 20:50

    〔中央社〕印度第二波武漢肺炎疫情持續惡化，不少人希望疫苗接種能減緩疫情，但新德里一家醫院今天傳出，有37名醫生雖然接種過兩劑疫苗，仍在最近確診感染武漢肺炎。

    今日印度（India Today）今天報導，新德里的甘加羅摩醫院（Sir Ganga Ram Hospital）最近至少有37名醫生進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測呈現陽性結果。

    印度新聞信託社（PTI）引述醫院消息來源報導，在37名確診感染武漢肺炎的醫師中，有32人症狀較輕居家隔離，其餘5人入院治療。

    這37名醫生在醫院中負責治療染疫病患。印度1月16日針對第一線醫護人員和第一線人員展開第一階段接種疫苗計畫，這些醫生接種了兩劑疫苗。不過報導並未揭露醫生接種的是哪一種疫苗。

    甘加羅摩醫院是新德里對抗武漢肺炎的第一線醫院，收治許多病患已將近一年。

    印度目前接種兩種疫苗，其中一款是牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作研發、由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的疫苗Covishield，打完兩劑約有81%的防護力。

    另一款是印度本土研製的疫苗Covaxin，根據製造商巴拉特生物科技公司（Bharat Biotech）宣稱，第三期臨床實現結果顯示，效力達81%，但尚未經過業界驗證。

    印度官方今天上午8時公布的統計顯示，過去24小時新增武漢肺炎病例突破13萬，再創第二波疫情新高紀錄，顯示目前疫情並未獲得有效控制，仍持續惡化。

    由於印度去年3月實施全國封鎖措施對經濟衝擊過大，印度總理莫迪昨晚透過視訊與各省市首長開會討論時，排除二度採取全國封鎖的作法，支持宵禁和設立微禁制區及強化檢測、追蹤和隔離等處置方式來控制疫情。

    截至今天，印度累計武漢肺炎病例已突破1306萬例，高居全球第二，死亡人數累計達16萬7700人。

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