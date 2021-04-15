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    武漢肺炎》印度疫情猖獗 單日確診破20萬創新高

    印度疫情嚴峻，單日確診今天突破20萬例，新德里武肺患者在醫院接受治療。（路透）

    印度疫情嚴峻，單日確診今天突破20萬例，新德里武肺患者在醫院接受治療。（路透）

    2021/04/15 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，印度確診數不斷飆高，該國衛生當局今天（15日）公佈，過去24小時增加20萬739例確診，再創歷史新高，印度多地相繼加強防疫禁令。

    綜合外媒報導，印度確診數過去24小時增加20萬739例，疫情猖獗，首都新德里已宣布週末實施宵禁，禁止民眾在餐廳用餐，購物中心、體育館及浴場等設施也被關閉，但仍允許民眾前往機場、火車站及醫院。

    新德里、孟買也將數間飯店和婚宴場所改建為治療中心，收治病情較輕微的武肺患者。馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、中央邦（Madhya Pradesh）及古吉拉特邦（Gujarat）都有醫院報告病患過多的情況，少數醫院已出現氧氣瓶短缺。

    新德里當局聲明，該市還有5000張病床可用，並在增加數量，首都不會有病床短缺的情形。新德里過去24小時增加1萬7282例確診，還有104人因疫情死亡。

    災情最慘烈的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）昨晚宣佈，企業及公共設施停止上班。該邦首府孟買近日大量工人打包行李，搭上擁擠的火車離開疫情嚴重的孟買。

    根據印度衛生部門報告，印度過去24小時增加20萬739例確診，有1038人死於疫情。自疫情流行以來，已造成17萬3123人死亡。

    印度疫情在去年9月迎來第1次高峰，之後確診數逐漸下降，口罩及維持社交距離等政策也被取消，確診數又在今年2月開始攀升。當局正努力提高疫苗接種率，現在已接種約1億1400萬劑疫苗。

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