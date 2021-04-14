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    印度日增逾16萬例確診 伊朗、土耳其確診數再創新高

    印度在過去一天再新增逾16萬人確診武漢肺炎，巴西也再增超過8萬例，伊朗則是新增超過2.4萬例再創新高，且正面臨第4波疫情。（美聯社）

    印度在過去一天再新增逾16萬人確診武漢肺炎，巴西也再增超過8萬例，伊朗則是新增超過2.4萬例再創新高，且正面臨第4波疫情。（美聯社）

    2021/04/14 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，不少國家疫情仍未退燒，其中印度在過去1天再新增逾16萬人確診，巴西也再增超過8萬例，土耳其、伊朗新增確診數則是都再創新高，且正面臨第4波疫情。

    據約翰霍普金斯大學截至今上午11點的統計，全球累計確診已超過1億3722.6萬例，累計死亡也超過295.6萬例，其中美國累計確診超過3134萬例，死亡則超過56.3萬例；巴西累計確診超過1359.9萬例，死亡則超過35.8萬例；印度累計確診超過1368.9萬例，死亡則超過17.1萬例；土耳其累計確診超過396萬例，死亡則超過3.4萬例；伊朗累計確診超過211.8萬例，死亡則超過6.5萬例。

    其中巴西在過去1天新增8萬157例確診，新增3687人染疫死亡，雖然許多專家建議，巴西至少必須採取至少為期3週的全國性封城措施，但該國總統的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）卻無視建議，反而還在12日於推特發文批評限制措施，結果被推特標記為具有誤導性的訊息。

    印度在過去1天則是新增16萬1736人確診，新增染疫死亡人數879人。針對第二波疫情急速惡化，當局持續強化防疫措施外，印度醫藥監管單位12日也批准第3款疫苗俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗緊急使用。

    土耳其在過去1天新增5萬9187例，再創新高，由於目前已經超過396萬例，預估今日累計病例很可能會突破400萬例，當局為此宣布齋戒月前2週進行局部封鎖，相關措施包含禁止城際旅遊、深夜宵禁提前2小時開始等。

    伊朗則是新增2萬4760例，同樣創下新高紀錄，是去年12月9日以來的新高，該國目前正面臨第4波疫情，目前染疫不治總數已達6萬5055人。

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