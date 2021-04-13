國外網站賣「我不是中國人」衣服 中官媒氣炸：歧視

中國官媒《環球時報》氣得撰文痛批「醜陋」、「歧視中國人」，抨擊商品文字意圖把武漢肺炎與中國人聯想在一起。（圖擷取自Redbubble網站）

2021/04/13 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國又玻璃心碎滿地！國外一個為全球藝術家提供兜售自己創作的設計商品平台「Redbubble」，有不少獨立藝術家在上面販售衣服、口罩等用品，而該平台近日出現「I'M NOT CHINESE」（我不是中國人）衣服等相關商品，讓中國官媒氣炸，撰文痛批是「歧視中國人」。

2006年創立於澳洲墨爾本的創意設計商品平台「Redbubble」，擁有不少獨立藝術家創作的商品，從衣服、口罩、馬克杯及手機殼等生活用品都有。而在Redbubble上搜尋關鍵字「Not Chinese」，可找到不少印有「不是中國人」字樣的衣服，紛紛強調自己不是中國人，例如韓國人、馬來西亞人以及日本人，極力和中國人撇清關係。

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除了衣服之外，還有馬克杯、口罩等商品也印有相關文字，讓中國官媒《環球時報》氣得撰文痛批「醜陋」、「歧視中國人」，抨擊商品文字意圖把武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）與中國人聯想在一起。

不少中國網友不滿這是「辱華」行為，紛紛諷刺「看見沒有，種族歧視也可以拿來賣錢」、「挺好的，狗需要狗牌！」、「快樂教育長大的美國人覺得亞洲就是中國」、「我知道了，他們沒有能力壓制病毒，控制不了病毒，就怪罪中國」。

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國外網站賣「我不是中國人」衣服等商品，讓中國官媒和小粉紅氣炸了。（圖擷取自Redbubble網站）

在Redbubble上搜尋關鍵字「Not Chinese」，可找到不少印有「不是中國人」字樣的衣服，紛紛強調自己不是中國人，例如韓國人、馬來西亞人以及日本人，極力和中國人撇清關係。（圖擷取自Redbubble網站）

在Redbubble上搜尋關鍵字「Not Chinese」，可找到不少印有「不是中國人」字樣的衣服，紛紛強調自己不是中國人，例如韓國人、馬來西亞人以及日本人，極力和中國人撇清關係。（圖擷取自Redbubble網站）

在Redbubble上搜尋關鍵字「Not Chinese」，可找到不少印有「不是中國人」字樣的衣服，紛紛強調自己不是中國人，例如韓國人、馬來西亞人以及日本人，極力和中國人撇清關係。（圖擷取自Redbubble網站）

《環球時報》不滿除了衣服之外，還有馬克杯、口罩等商品也印有相關歧視性的文字。（圖擷取自微博）

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