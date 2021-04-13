武漢肺炎》嬌生疫苗也疑釀血栓！美6例皆女性 FDA宣布暫停接種

美國食品藥物管理局宣布，由於嬌生疫苗有導致血栓的疑慮，因此聯邦政府將暫停施打。（美聯社）

2021/04/13 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國食品藥物管理局（FDA）今（13）日宣布，由於國內近來有6人在接種嬌生公司（Johnson & Johnson）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗之後出現血栓症狀，因此聯邦政府決定暫停施打嬌生疫苗，並呼籲各州停止施打。

《紐約時報》報導，血栓症狀的6名個案都是女性，年齡範圍在18至48歲之間，其中一人不幸去世，另外一人狀況也相當危急。

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FDA生物製品與研究部門主任馬克斯（Peter Marks）與美國疾病管制與預防中心（CDC）首席副主任舒查特（Anne Schuchat）在一份聯合聲明中表示，「儘管目前看來，這種不良反應極為罕見，但基於謹慎起見，我們還是建議暫停使用這款疫苗。」

根據CDC的統計，美國約有7百萬人已接種過嬌生疫苗，同時目前還有9百萬劑疫苗正在運往各州。

報導指出，在做出官方宣布之後，FDA與CDC的專家接下來會對疫苗仔細審查，以確認疫苗與血栓症狀之間是否存在關聯，並商討是否該制定安全接種限制，CDC明日也會為此召開緊急諮詢會議。

嬌生公司則在新聞稿中表示，「我們已得知包含血小板低下症在內的血栓症狀與疫苗傳出關聯，但目前為止，疫苗與這些罕見症狀之間的因果關係還沒有經過確認。」

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