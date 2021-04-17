香港疫情反彈！3採陰男染變種病毒 尖沙咀一帶趴趴走

香港政府昨晚公布首例侵入社區的變種變毒病例，該男從印度入境，上週四（8日）完成檢疫後，住在女友位於佐敦的住家，逗留社區約8天，經常在佐敦、尖沙咀一帶購物，8天後才確診，體內病毒量還相當高。圖為尖沙咀街道。（彭博社）

2021/04/17 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，昨（16日）新增17例確診（6例本土病例），今增約20例初步確診病例，政府昨晚公布首例侵入社區的變種變毒病例，該男體內病毒量高，曾3度檢測陰性。

根據《香港01》報導，香港本土病例未清零，境外輸入又來搗亂，政府昨晚公布首例侵入社區的變種變毒病例，該男從印度入境香港，在上週四（8日）完成檢疫後，住在女友位於佐敦的住家，逗留社區約8天，經常在佐敦、尖沙咀一帶購物，8天後才確診，體內病毒量還相當高。

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報導提到，政府已向該患者居住的大樓展開封區檢測，希望能截斷傳播鍊，目前約有80名居民完成檢測，尚未發現確診病例。另外，除了該個案以外，初步確診病例中至少還有5例患者的居住大樓曝光，涉及牛頭角、尖沙咀及「重災區」屯門。

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