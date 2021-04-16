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    剉咧等！香港9月底後僅剩中國疫苗可打

    香港特首林鄭月娥3月22日接種科興疫苗第二劑後，比出勝利手勢。（路透檔案照）

    香港特首林鄭月娥3月22日接種科興疫苗第二劑後，比出勝利手勢。（路透檔案照）

    2021/04/16 05:48

    〔國際新聞中心／綜合報導〕香港政府15日宣稱，由於輝瑞／BioNTech「復必泰」武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的供應期有限，且只能在攝氏零下70度保存3到4個月，因此所有社區接種中心將在9月底停止運作，屆時民眾將無法接種復必泰疫苗，僅可接種中國國產科興（Sinovac）疫苗，港府今年內也沒有購買第3種疫苗的計畫。

    香港迄今已傳出至少14起疑似接種科興疫苗後的死亡案例，甚至傳出一名73歲老翁打完2劑科興疫苗後，1週內兩度中風。中國疾病預防控制中心主任高福10日首度坦承，中國國產疫苗保護力低，但隨即又否認，聲稱「這完全是誤解」。

    綜合香港媒體報導，香港疫苗接種計畫將涵蓋16至29歲民眾共108萬人，亦即全港共650萬人可接種疫苗，佔總人口88％。港府公務員事務局局長聶德權表示，復必泰疫苗可供16歲以上人口接種，科興則只供18歲以上人口接種，16至17歲者必須出示家長同意書才可接種，本月23日開始預約。

    聶德權表示，由於復必泰的供應期有限，且只能在攝氏零下70度保存3到4個月，因此接種中心將在9月底停止運作，呼籲民眾最晚8月底預約復必泰疫苗第一劑。至於科興疫苗，港府之後仍將持續透過開業醫師及醫管局普通科門診提供疫苗。

    食物及衞生局局長陳肇始則說，香港目前有足夠疫苗供應，因此為了避免浪費，今年不會採購第3種疫苗，包括阿斯特捷利康（AZ）疫苗。下一輪採購計畫將針對變種病毒，將向不同藥廠查詢新一代疫苗的變種病毒保護率等數據。

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