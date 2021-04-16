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    新UFO畫面瘋傳 美國防部證實影像為真

    美國防部證實近日曝光的UFO影像非造假。（美聯社）

    美國防部證實近日曝光的UFO影像非造假。（美聯社）

    2021/04/16 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕「不明飛行物」（UFO）一直是大眾茶餘飯後的熱門話題，近日更有一系列由美軍拍攝的疑似UFO影像曝光，如今連美國官方也證實了其真實性。

    日前在網路上瘋傳的數個UFO影像，美國防部先是證實是由軍方人員所拍攝，後再向《CNN》進一步說明，這些都是真實且有不明飛行物出現的照片和影片。

    美國五角大廈發言人高夫（Susan Gough）表示，「就如我們先前所說，為了維持軍方作業安全，避免揭露可能被潛在對手利用的資訊，國防部不會公開說明這些闖入我方訓練區域或指定空域物體的細節，包括這些​不明空中現象（unexplained aerial phenomena，UAP）。」

    高夫還說，去年8月成立的未知空中現象任務小組正在進行的調查，也包括上述這些由軍方拍攝的畫面。

    最近曝光的影像包括2019年美國伯克級驅逐艦拉塞爾號（USS Russell）拍到不明金字塔型飛行物掠過上空，以及獨立級濱海戰鬥艦奧馬哈​號（USS Omaha）拍攝的3張神秘球型飛行物照片。

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