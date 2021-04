新UFO畫面瘋傳 美國防部證實影像為真

2021/04/16 09:48

〔即時新聞/綜合報導〕「不明飛行物」(UFO)一直是大眾茶餘飯後的熱門話題,近日更有一系列由美軍拍攝的疑似UFO影像曝光,如今連美國官方也證實了其真實性。

日前在網路上瘋傳的數個UFO影像,美國防部先是證實是由軍方人員所拍攝,後再向《CNN》進一步說明,這些都是真實且有不明飛行物出現的照片和影片。

美國五角大廈發言人高夫(Susan Gough)表示,「就如我們先前所說,為了維持軍方作業安全,避免揭露可能被潛在對手利用的資訊,國防部不會公開說明這些闖入我方訓練區域或指定空域物體的細節,包括這些​不明空中現象(unexplained aerial phenomena,UAP)。」

高夫還說,去年8月成立的未知空中現象任務小組正在進行的調查,也包括上述這些由軍方拍攝的畫面。

最近曝光的影像包括2019年美國伯克級驅逐艦拉塞爾號(USS Russell)拍到不明金字塔型飛行物掠過上空,以及獨立級濱海戰鬥艦奧馬哈​號(USS Omaha)拍攝的3張神秘球型飛行物照片。

