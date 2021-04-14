遺物曝光！菲利普親王收藏UFO書籍 部下曝他「被外星人稱讚」

英國已故菲利普親王（右）生前擁有大量不明飛行物相關書籍，他的部下曾表示，親王被外星人稱讚是「有遠見的人」。（左圖法新社，右圖美聯社）

2021/04/14 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國已故菲利普親王（Prince Philip）9日在溫莎堡安詳逝世，享耆壽99歲，而他的遺物也已曝光，英媒爆料親王生前擁有大量不明飛行物（UFO）相關書籍，他的部下曾透露，菲利普親王被外星人稱讚是「有遠見的人」。

綜合英國媒體報導，已故菲利普親王收集了大量關於不明飛行物的書籍，菲利普親王的舅舅蒙巴頓伯爵生前曾撰寫了1份報告，內容講述1955年有不明飛行物降落在蒙巴頓伯爵位於漢普郡羅姆西的莊園中，這個不明飛行物體外觀呈現了銀色的金屬光澤；菲利普親王自此對外星人產生了濃厚的興趣。

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報導稱，菲利普親王過去曾授權已故的英國皇家空軍中將貝雷斯福德爵士霍斯利（Peter Horsley），從皇家空軍那裏收集關於不明飛行物的資料，霍斯利在1954年寫了1篇在倫敦與外星人親密接觸的文章，菲利普親王曾要求霍斯利帶著目擊證人前往白金漢宮覲見。

霍斯利當時在文章中寫道，他遇見的外星人名叫賈納斯（Janus），「他沒有說他是來自另一個星球的來訪者，但卻給我留下深刻印象。」「我相信他是來這裡觀察我們的，後來我再也沒見過他。」他補充聲稱「賈納斯希望與菲利普見面，賈納斯稱菲利普是『有遠見的人』。」

退休的私家偵探漢森（John Hanson）曾出版《鬧鬼的天空：英國不明飛行物百科全書》以及其他著作，都成為菲利普親王的收藏叢書之一，漢森說：「我收到來自親王秘書的12封信，提及親王對這個話題很有興趣」，「甚至威爾斯親王查爾斯和劍橋公爵威廉王子也對此感興趣。」

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