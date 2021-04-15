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    歐盟將加碼懲罰北京 考慮暫停成員國與中國引渡協議

    歐盟準備就北京改變香港選舉制度打壓民主派，祭出新的懲罰措施，包括可能暫停歐盟成員國與中國的引渡協議。（法新社檔案照）

    歐盟準備就北京改變香港選舉制度打壓民主派，祭出新的懲罰措施，包括可能暫停歐盟成員國與中國的引渡協議。（法新社檔案照）

    2021/04/15 23:34

    〔編譯管淑平／綜合報導〕受到美國壓力以及中國報復制裁的衝擊，歐盟準備就北京改變香港選舉制度打壓民主派，祭出新的懲罰措施，其中包括可能暫停歐盟成員國與中國的引渡協議，但是部份成員國擔心遭北京報復，這項措施在歐盟內部仍有阻力。

    南華早報15日引述4名了解此事討論內容的消息人士說法，這些措施尚未定案，歐盟外交事務委員會下週一將開會宣佈目前各國已經同意的較溫和措施，如增加與香港公民社會的往來，以及「當情況允許時」高層官員訪問香港，以利「與關鍵利害關係者交流」。

    至於暫停引渡協議，因部份成員國擔心遭到報復，歐盟內部仍在討論；另外，「歡迎可能受壓迫之香港公民」提案也會交付討論，此方案包括「支持高技術勞工、學生和年輕人」到歐盟。

    不過，歐盟的議案表決會需要北京盟友匈牙利的支持。外交人士指出，有關引渡協議等較棘手措施，「有相當可能」會被淡化處理，用「更模糊」、「少點對抗意味」的內容取代。

    一名西方高級外交官說，除了捷克、葡萄牙之外，所有成員國都暫停與香港之間的引渡協議，這時歐盟國家還維持與中國的引渡協議，豈不「荒謬」。

    目前歐盟有10個成員國與中國簽訂了引渡協議：比利時、保加利亞、塞浦路斯、法國、希臘、義大利、立陶宛、葡萄牙、羅馬尼亞和西班牙。

    美國國務卿布林肯3月首度訪問歐洲，曾表示不會要歐洲盟國在美國與中國之間「選邊站」。不過，一名高級外交官說，「歐洲、日本都想保持中立，但是中國越是繼續其脅迫行徑，我們就會越得要做出選擇，尋求我們基於價值觀的外交政策。中國將把歐洲推進拜登的臂彎裡」。

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