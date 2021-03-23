歐盟外長會議通過 制裁中緬俄

歐盟廿二日正式對新疆四名高官和新疆生產建設兵團公安局實施制裁。圖為三月八日「國際婦女節」時，一名維吾爾族女子在中國駐土耳其伊斯坦堡總領事館外，持要求中共停止在新疆「種族滅絕」維族等少數族裔的標語表達抗議。（歐新社）

2021/03/23 05:30

歐洲自六四後 首次制裁中國╱迫害維族 新疆4高官列黑名單

〔編譯茅毅／綜合報導〕歐盟外交部長廿二日在布魯塞爾舉行會議，以侵犯人權為由通過中國、緬甸和俄羅斯的制裁案，點名四名新疆高官與國營實體「新疆生產建設兵團（XPCC）」公安局打壓維吾爾族等少數族群，據此將其列入黑名單。這是歐洲自一九八九年天安門事件後，對中國實施武器禁運以來，首次因侵犯人權而制裁中國。

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中國報復 制裁10名歐盟人士

北京當局隨即還以顏色，以「嚴重傷害中國主權與利益、惡意傳播謊言及虛假信息」為由，制裁包括包瑞翰（Reinhard Butikofer）等五名歐洲議員在內的十名歐盟人士，以及歐盟理事會政治與安全委員會（PSC）等四個實體，相關人員及其家屬被禁止入境中國、香港及澳門，其關聯企業、機構也被限制與中國往來。中國外交部發表聲明回應，促請歐盟「更正自身錯誤」，勿干預中國內政。

前述制裁廿二日晚間公布在歐盟「官方公報」後，立即生效。被制裁者包括新疆公安廳長陳明國、中共新疆黨委常委兼政法委書記王明山、新疆生產建設兵團政委王君正及前新疆黨委副書記兼政法委書記朱海侖等。歐盟廿七國除凍結四人和新疆生產建設兵團公安局在其境內的資產外，亦禁止其入境，歐盟成員國的國民與企業也被禁止提供其財政或金融協助。

公報指出，陳明國等人要為針對維族穆斯林的大規模監視、恣意拘押、思想教育等嚴重侵犯人權行徑負責。新疆生產建設兵團公安局則涉及營運「再教育營」，因此被列入制裁。

歐盟廿二日的制裁行動係針對侵犯人權行徑的包裹措施，除中國外，歐盟也將凍結緬甸國防軍總司令敏昂萊的資產，並祭出旅遊禁令，理由是發動軍事政變和鎮壓抗爭者。同遭制裁的還有其他九名高級軍官及選舉委員會主委。未來幾週，歐盟還將擴大對緬甸軍方的制裁行動。

俄羅斯方面，新制裁鎖定主導車臣人權侵害的人士。車臣地區受到親俄總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）鐵腕統治。歐盟本月稍早已針對莫斯科當局囚禁反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），對四名俄國官員祭出制裁。此外，歐盟制裁對象還包括北韓、非洲東北部國家厄利垂亞、南蘇丹及利比亞等。

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