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    被太陽遺忘的孩子！28歲美女罹罕病 28次確診皮膚癌

    美國28歲女子夢露，從小就罹患罕見皮膚病，導致她終生都不能接觸陽光。（圖翻攝自dreafromvenus個人IG）

    美國28歲女子夢露，從小就罹患罕見皮膚病，導致她終生都不能接觸陽光。（圖翻攝自dreafromvenus個人IG）

    2021/04/15 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州28歲的女子夢露（Andrea Ivonne Monroy），從小罹患罕見的皮膚病，導致她就像吸血鬼般不能接觸陽光，大部分時間都只能待在家裡，沒有光時才能出門，曾28次被診斷出罹患皮膚癌，更因罕病導致她23歲就「停經」。

    綜合外媒報導，夢露從小就被診斷罹患罕病著色性乾皮症（Xeroderma pigmentosum），這是一種遺傳性疾病，患者會對紫外線過敏，一旦接觸陽光，皮膚就會出現黑斑和皺摺，無法自行恢復，還可能讓聽力喪失及神經系統異常，也有人稱他們是「被太陽遺忘的孩子」。

    報導提到，罹病的夢露儘管盡量地保護自己不接觸陽光，但她還是28次被醫生診斷罹患皮膚癌，最近一次是去年10月，醫生發現她不只長了黑色素瘤（melanoma）和許多癌前細胞（pre-cancerous cells），而且她在23歲時就提早停經。

    報導指出，夢露平時幾乎「足不出戶」，家中所有的窗戶都已經貼上隔熱膜，還加裝了超厚窗簾，生活環境就像地下碉堡一般，終日都無法見光，就是為了能「續命」，因為罹此罕病者的平均壽命僅有37歲，而且得到皮膚癌的機率是常人的1000倍。

    報導也說，夢露只能在晚上出門，但她有時後白天必須外出看診，因此她得帶著紫外線檢測儀，反覆確認周圍紫外線指數是否超標，而且一定要把全身包緊緊，穿長袖、長褲和戴帽子，並戴上可以阻擋紫外線的面罩。

    罕見皮膚病，著色性乾皮症的患者，會對紫外線過敏，接觸陽光後皮膚會出現黑斑和皺摺。（圖翻攝自dreafromvenus個人IG）

    罕見皮膚病，著色性乾皮症的患者，會對紫外線過敏，接觸陽光後皮膚會出現黑斑和皺摺。（圖翻攝自dreafromvenus個人IG）

    夢露小時候臉部就因罹病而佈滿許多大小斑點。（圖翻攝自dreafromvenus個人IG）

    夢露小時候臉部就因罹病而佈滿許多大小斑點。（圖翻攝自dreafromvenus個人IG）

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