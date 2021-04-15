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    首頁　>　國際

    邊界情勢緊繃 烏克蘭與俄羅斯同時軍演

    2021/04/15 02:30

    〔中央社〕俄羅斯與烏克蘭今天同時舉行軍事演習。與此同時，北大西洋公約組織（NATO）外長與防長也開始緊急會談，討論俄國軍隊在烏克蘭邊界附近集結一事。

    路透社報導，俄國在烏克蘭附近和2014年兼併的克里米亞半島（Crimea）集結大批兵力，令華府與北約感到憂心。兩艘美國軍艦預計本週抵達黑海（Black Sea），北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天也促請俄羅斯停止陳兵。

    俄國方面稱美國海軍行動為不友善的挑釁，並警告華府遠離克里米亞半島及其黑海海岸。俄國還說，這次集結是為了進行3週軍事演習，以測試軍隊回應北約威脅的戰備能力；演習預計於兩週內結束。

    在美軍戰艦抵達之前，俄國海軍今天開始在黑海演練朝地面和空中目標開火。

    另一方面，烏克蘭武裝部隊則是在靠近克里米亞半島的邊界演練擊退坦克和步兵攻擊。烏克蘭國防部長塔蘭（Andrii Taran）還對布魯塞爾的歐洲議會議員說，俄國可能正準備在克里米亞半島囤放核子武器。

    塔蘭未提供證據支持自己的說法。他並引述基輔（Kiev）政府最新情報指出，俄國正在烏克蘭邊界集結11 萬兵力。

    過去7年來，烏克蘭政府部隊在烏國東部對抗有俄國支持的分離主義分子，根據基輔當局的說法，這場衝突已造成1萬4000人死亡。近幾週以來，烏東戰況又持續升溫。

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