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    武漢肺炎》全球逾1億3740萬例確診 296萬多人病歿

    全球武漢肺炎疫情依然嚴重，美國、巴西、印度等國家的確診數字居高不下。（彭博）

    全球武漢肺炎疫情依然嚴重，美國、巴西、印度等國家的確診數字居高不下。（彭博）

    2021/04/14 23:11

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日10時（台灣14日晚間6時），全球至少296萬1387人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億3740萬7740例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球13日通報新增1萬3270人病歿、78萬837起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3808死）、印度（1027死）與義大利（917死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計56萬3446人病故、3134萬5992例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（35萬8425人喪生、1359萬9994例確診）、墨西哥（21萬294人喪生、228萬6133例確診）、印度（17萬2085人喪生、1387萬3825例確診）及英國（12萬7123人喪生、437萬5814例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有263人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（248人）、波士尼亞-赫塞哥維納（228人）、蒙特內哥羅（221人）、保加利亞（210人）。

    從區域來看，歐洲累計100萬7383死、4691萬3820例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計84萬1056死、2650萬6711例確診；美國和加拿大共計58萬6831死、3242萬2317例確診。

    亞洲共計28萬8780死、2006萬6518例確診；中東地區共計11萬9946死、708萬4897例確診；非洲共計11萬6384死、437萬2889例確診；大洋洲共計1007死、4萬589例確診。

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