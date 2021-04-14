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    輝瑞疫苗一度傳運抵中國 網友熱議：自費也要打進口疫苗

    輝瑞疫苗運抵中國的訊息今早在中國不少微信群流傳，引起注意及討論。但接近中午時，訊息卻被刪除殆盡。（法新社）

    輝瑞疫苗運抵中國的訊息今早在中國不少微信群流傳，引起注意及討論。但接近中午時，訊息卻被刪除殆盡。（法新社）

    2021/04/14 21:08

    〔中央社〕中國各地正鼓勵民眾接種國產COVID-19疫苗，但一則「輝瑞疫苗已運抵中國」的訊息今早在網路迅速流傳，隨即被撤下，引發熱議。許多中國網友說，若能選擇，即使自費也希望接種進口疫苗。

    中國各地正以各種軟性、甚至半強迫性的方式，鼓動民眾接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。但綜合目前已知及探查的資訊，中國已施打的1.75億劑次疫苗，都是國產的滅活疫苗，分別由國藥集團及科興生物等企業研製。

    不過，早在2020年12月31日中國首款國產疫苗獲准附條件上市後，即有民眾不斷私下探詢「能否接種進口疫苗」。但到目前為止，中國境內並沒有接種進口疫苗的任何管道。

    綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，一則發自網路自媒體的消息稱，由中國復星集團代理的首批輝瑞（Pfizer）疫苗已運抵中國，有效性與世界衛生組織（WHO）及國外監管、專業機構、學術期刊公布的數據完全一致，保護率達95%。

    這則輝瑞疫苗運抵中國的訊息今早在中國不少微信群流傳，引起注意及討論。但接近中午時，訊息卻被刪除殆盡。此外，復星集團的官網上，也未見到任何輝瑞疫苗進口中國的訊息。

    事實上，代理這款疫苗的復星集團2020年12月16日曾宣布，根據協議，在取得上市批准及下達訂單的情況下，德國BioNTech在2021年將向中國供應不少於1億劑的疫苗。而這款疫苗即由輝瑞與BioNTech合作生產。

    中國國家（衛）生健康委員會今天通報，到4月13日止，中國全境累計已接種COVID-19疫苗1億7562萬3000劑次。以14億人口計算，接種率不超過12.5%。

    中國疾病預防控制中心主任高福10日在成都一場會議上坦承，中國研製的COVID-19疫苗「保護力沒有非常高」，中國政府正考慮是否該混用不同技術路線的疫苗接種，以提升效力。且應思考信使核糖核酸（mRNA）疫苗的好處並認真關注，不要因為已有多種疫苗而忽略。

    高福的說法在國外引起廣泛關注，但中國媒體並未報導，取而代之的則是高福事後聲稱「被外媒曲解」的辯白。然而，高福的辯白反而讓中國民眾產生「此地無銀三百兩」的觀感。

    觀察中國網友反應，較多數網友直言，如果真能選擇且有公開管道，會考慮施打輝瑞疫苗。即使要自費，只要價錢不要太離譜，且確定疫苗「是真貨」，就會去打；但也有網友認為，輝瑞疫苗在國外也出過問題，甚至有人死亡，還是等一陣子再說。

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