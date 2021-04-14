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    自認已老沒生產力 菲總統願讓出接種武肺疫苗機會

    菲律賓總統杜特蒂。（路透檔案照）

    菲律賓總統杜特蒂。（路透檔案照）

    2021/04/14 22:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近日菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）隨扈偷打走私的中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗染疫引發熱議，杜特蒂本人也一度因神隱兩週，加上身邊隨扈破百人中鏢，讓他的健康狀況成為話題。76歲的杜特蒂又語出驚人，稱像他這般年紀的人多半沒什麼生產力，不該被列為武肺疫苗優先接種對象，他願意讓出自己的疫苗。

    杜特蒂從3月29日起未曾現身，13日終於在電視亮相，還嗆聲「要盼我早死，還得多禱告禱告。」而就在許多國家領導人公開接種疫苗來鼓勵民眾施打之際，杜特蒂卻聲稱他要讓出這個機會。

    他在預先錄製、12日公布的演說中指出：「我會釋出疫苗，不管是誰想要打我的疫苗，我都會讓給他。」

    他說：「讓我們把疫苗優先讓給接種後，有機會活下來且有生產力的人，大多數的老年人不再那麼有生產力。」

    去年8月，俄羅斯宣布研發出第一支武肺疫苗時，杜特蒂稱菲國已準備好接受俄國的疫苗，他甚至願意親自公開施打第一支疫苗，向俄國總統表達謝意。

    去年10月杜特蒂論及中國武肺疫苗的安全性議題時，他表示，「如果中國願意提供疫苗，他也會樂意捲起袖子接種」。不過今年1月菲律賓總統府發言人改口稱，杜特蒂希望疫苗打在屁股，所以不公開施打，如今卻改口要放棄疫苗接種。

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