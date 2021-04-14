武漢肺炎》大阪新增1130例確診再創新高 重症病床不夠用

日本大阪府的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急速升溫，繼昨日首度日增千例以上確診，今日又增1130例確診刷新紀錄。（彭博）

2021/04/14 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急速升溫，繼昨日首度日增千例以上確診，今日又增1130例確診刷新紀錄。目前大阪府重症患者人數已經超過醫院可提供的床位，大阪醫療體系面臨崩潰。

《NHK》報導，大阪府今日新增1130例確診，創下最高紀錄，也連續第2天單日確診破千例，另外，今日也新增7人死亡。目前大阪總確診人數為6萬3176人，死亡人數1234人。大阪府知事吉村洋文表示，若下週再無法遏止疫情，將籲請中央政府發布緊急事態宣言。

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據報導，在疫情迅速蔓延的大阪，目前重症患者數量已經超過醫院重症病床的數量，大阪醫療體系面臨嚴重危機。

截至今日，大阪府重症患者為233人，比過去2週增加2.5倍，而目前重症病人可立刻入住的床位為227床，比重症患者人數還少了6床，且未來重症患者還將持續增加。目前233名重症患者有213人正在重症病房接受治療，其餘20人仍在輕、中度病房治療，尚未轉移。

吉村洋文對此表示，重症患者正在增加，醫療體系正處於非常艱困的情形。目前大阪府正在研擬因應之策，例如將較不緊急的手術轉至其他醫院進行，也設法讓當地醫院增加病床。

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