武漢肺炎》日防疫專家：疫情正進入「第4波」 菅義偉否認

日本「新冠病毒感染症對策小組會」會長尾身茂（見圖）今天表示，日本當前疫情「可以說是進入『第4波』」。（資料照）

2021/04/14 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情一波未平、一波又起，「新冠病毒感染症對策小組會」會長尾身茂今（14）日出席「眾院內閣委員會」會議表示，由於日本出現變種病毒擴散，「就當前疫情狀況看來，日本疫情正在進入『第4波』」。不過日本首相菅義偉再次給予否定意見。

據共同社報導，尾身茂就大阪感染者增加表示，「有必要充分討論發佈緊急事態的可能」，並指出，「必須準備最大限度的醫療資源體系」。此外，基於醫療資源短缺，他也建議「由中央政府分配人員，像是從其他地區派遣醫護人員支援等。」至於是否追加防疫措施，尾身茂表示：「現在需要極為迅速且靈活的應對方式。」不過首相菅義偉卻說，「現階段疫情還沒有擴及全國」。

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據了解，目前東京、大阪等6個都府縣已實施「防止蔓延重點措施」。

經濟再生大臣西村康稔認為：「愛知縣的疫情擴大尤其明顯，有必要採取重點防疫等相關措施應對。」他還透露，「目前正在與埼玉、愛知兩縣協調強化防疫措施」。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今日也表示：「將與相關地方政府討論，以了解現況，同時結合專家意見加以應對。」

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