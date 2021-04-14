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    傳哈利夫妻後悔上歐普拉專訪 友人曝梅根不想成焦點缺席喪禮

    英國哈利王子與妻子梅根。（法新社）

    英國哈利王子與妻子梅根。（法新社）

    2021/04/14 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子近期為參加祖父菲利浦親王的葬禮，從美國洛杉磯飛回英國，而妻子梅根並未同行，據內部消息人士透露，他們對於在菲利浦親王住院期間，接受歐普拉的專訪感到「後悔」，加上梅根的友人表示，她不回英國是為避免在葬禮上成焦點，也因此遭王室作家回嗆，「那就保持安靜！」。

    綜合外媒報導，哈利及梅根的親近友人透露，儘管他們後悔在菲利浦親王住院期間，接受歐普拉的專訪，公開許多王室內部爭議，但始終認為這是他們必須做的。「他們需要發表自己的意見，他們也找不到其他方法能做到。」。

    友人表示，「夫妻對菲利浦親王及英女王的愛是不容質疑的」，且哈利對於菲利浦親王將沒有機會認識曾孫亞契（Archie）及尚未出世的曾孫女感到沮喪。

    此外，外媒報導，有梅根的友人爆料她未陪同哈利回英國，是不想成為矚目的焦點，但此消息並未得到本人的證實。報導中提到，梅根認為現在最需要的就是家人團聚，她目前最想做的即是支持哈利，所以是否參加葬禮由哈利自行決定，「這是菲利浦親王所希望的，並且她願意原諒王室。」。

    曾為哈利王子作傳的作家列文（Angela Levin）對此評論，「梅根竟大膽認為自己能搶走菲利浦親王的鋒頭，而她本應在葬禮上退居二線，若她認為自己能成目光焦點的話，她就應該保持安靜」。

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