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    英女王傳將親自致電哈利「和談」 下令禁王室討論專訪

    英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II，圖右一）、薩塞克斯公爵哈利（Prince Harry，圖右二）與他的妻子梅根（Meghan，圖右三）。（法新社資料照）

    英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II，圖右一）、薩塞克斯公爵哈利（Prince Harry，圖右二）與他的妻子梅根（Meghan，圖右三）。（法新社資料照）

    2021/03/11 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵哈利（Prince Harry）與他的妻子梅根（Meghan）日前接受美媒訪問，披露王室裡曾有人關切他們所生兒子亞契（Archie）的膚色問題，挑起外界對王室種族歧視的質疑。英媒報導，英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）將親自處理這次王室風暴，未來幾天內致電給哈利夫婦進行「和平談判」（peace talks）。

    《每日郵報》（Daily Mail） 報導，英國女王已經下令王室人員禁止公開談論此事件，並計畫主動向哈利和梅根示好，她可能在未來幾天內，親自打電給在美國加州的孫兒及孫媳傾談。

    報導引述消息人士指出，很難低估所有人對這次王室風暴的震驚程度，有些王室工作人員希望能公開反駁哈利夫婦的指控，但女王選擇採取一種非常審慎、明智的做法，親自與家人解決問題。

    英國王子哈利和妻子梅根接受美國主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，大揭兩人與王室間的摩擦，包括梅根承受差別待遇、一度想自殺，哈利被父親查爾斯王儲（Prince Charles）漠視，以及長子亞契被譏諷膚色黑、未獲「王子」頭銜等。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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