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    英菲利浦親王辭世 威廉、哈利發聲明緬懷祖父

    威廉王子（前排右）及哈利王子（前排左）今日各別發表聲明，向祖父菲利浦親王（圖中）致敬。（路透）

    威廉王子（前排右）及哈利王子（前排左）今日各別發表聲明，向祖父菲利浦親王（圖中）致敬。（路透）

    2021/04/12 23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕英國高齡99歲的菲利浦親王於9日逝世，葬禮將在本週六（17日）舉行，威廉王子及哈利王子今（12）日都對外發表聲明緬懷祖父，2人皆感謝祖父對英國及祖母伊莉莎白女王的無私奉獻。

    王位繼承第2順位的威廉王子今日在官方推特發表的聲明提到，菲利浦親王是一位傑出的人，「凱特和我將會繼續秉持他的精神，持續地支持女王，我知道他會希望我們這麼做的，我會永遠懷念我的祖父。」威廉和凱特還發布了一張兩人長子喬治與菲利浦親王在馬車上的合照。

    哈利王子也透過辦公室發表聲明，稱祖父除了是位親王及公爵外，同時是殷勤、真誠，且富有十足幽默感的人，「他獨特的魅力隨時隨地都能成為全場焦點，而且你完全無法預料到他接下來會說些什麼」，並開玩笑地稱，菲利浦親王是烤肉及幽默的大師。

    最後，威廉和哈利都對於菲利浦親王的一生奉獻表達感謝。

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