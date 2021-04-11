菲利普親王葬禮將於17日舉行 哈利將返英奔喪、梅根不同行

菲利浦親王葬禮將在17日舉行。（法新社）

2021/04/11 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國愛丁堡公爵菲利普親王（）於9日安詳逝世，享耆壽99歲。白金漢宮表示，菲利普親王的葬禮將在4月17日於溫莎城堡（Windsor Castle）舉行，目前旅居美國、脫離英國皇室的哈利王子（Prince Harry）也將會返國奔喪。

根據《路透》報導，菲利普親王逝世後，英國舉國哀悼8天至4月17日結束，英國王室則會服喪兩週。菲利普親王的葬禮將在4月17日下午3點於溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行皇家禮葬（ceremonial royal funeral），葬禮過程將會實況轉播，全程在溫莎城堡內舉行，不會舉行公眾遊行，在葬禮結束後，菲利普親王將長眠於聖喬治禮拜堂地下皇家墓室。

請繼續往下閱讀...

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，菲利普親王的葬禮規模也受到影響，根據英國政府規定，葬禮人數將被限制在30人之內，與會者也必須戴著口罩。而白金漢宮表示，葬禮符合菲利普親王生前心願。

目前哈利王子與妻子梅根人在美國洛杉磯，傳出哈利王子打算返英奔喪，而梅根將會遵從醫囑不與哈利同行。白金漢宮發言人也證實：「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）打算出席葬禮，公爵夫人則會遵從醫囑，避免國際旅行。」

哈利王子（右）將返回英國參加非利普親王的葬禮。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法