透露王室生活極端高壓 梅根驚爆曾有輕生念頭

梅根與哈利王子接受歐普拉專訪，梅根提及她有段時間曾有輕生念頭。（法新社）

2021/03/08 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，梅根在專訪中談到身處王室中的壓力，更提及她有段時間曾有輕生念頭。

綜合外媒報導，梅根坦承：「這是一個非常清晰、真實且令人恐懼的念頭，我沒辦法一個人待著。」梅根提到，她曾經去某機構尋求對輕生想法的幫助，或是去醫院進行檢查，但她卻被拒絕了。後續梅根和黛安娜王妃一位最好的朋友聯繫之後，仍持續有這樣的想法。

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梅根表示她就像被「軟禁」，因為她的執照、護照和信用卡在婚禮後都被拿走，她也無法再使用，梅根強調，她在王室的生活就是一個「人們為什麼要善良」的例子，因為你永遠不知道人們在緊閉的門扉後正在經歷些什麼。當歐普拉詢問梅根：「你是否曾有輕生念頭？」梅根則回答：「是的，我認為這將為所有人解決所有問題。」

哈利王子加入專訪後，她表示擔心母親（黛安娜王妃）的事件會「重演」，哈利擔心地說：「我看到歷史在重演。」在考慮到種族議題及社群媒體等外在因素後，哈利認為這次事件比黛安娜王妃當時的狀況還危險得多。

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