安卡拉市長挺維吾爾遭嗆 市議會提案改中使館地址為「突厥街」

安卡拉市政府除了日前在中國大使館前挖坑，市議會更有人提案要將中國使館所在街道改名為「突厥街」。（圖擷取自厄茲托克推特）

2021/04/14 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐土耳其大使館因批評土耳其首都、安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas）紀念維吾爾族「巴仁鄉起義」31週年一事，大使被土耳其外交部召見，雙方關係因此緊繃，安卡拉市府當局還在中國大使館前「挖坑」，被視為是對中國的「另類反擊」。然而安卡拉市政府近期也收到提案，要求將中國大使館所在的街道名稱改名為「突厥街」。

安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas）與土國民族主義政黨「好黨」（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）日前推文紀念新疆維吾爾族「巴仁鄉起義」31週年，引起中國駐土國大使劉少賓及外交部不滿，劉少賓6日在推特反嗆：「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分。」對此，土耳其外交部召見劉少賓，對他表達強烈抗議。

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然而安卡拉市府人員厄茲托克（Cüneyt Öztürk）7日在推特發布2張在中國大使館前的施工照，聲稱施工是為了「檢查此地區的居民是否盜用自來水資源」，被許多網友笑稱是土耳其對中國的「另類反擊」。

俄羅斯《衛星通訊社》引述土耳其《國家日報》（Milli Gazete）報導，安卡拉市政府除了在中國使館前挖坑之外，安卡拉市議會在12日進行會議時，有議員向市議會提交道路改名提案，要將中國大使館所在的街道名稱改名為「突厥街」，而土耳其人與維吾爾族起源均可追溯至古代在中亞一帶生活的突厥族，此舉也象徵對中國駐土國使館的示威表態，不過此項提案是否通過並採納仍未可知。

安卡拉市長亞瓦許因推文紀念「巴仁鄉起義」31週年，引起中國駐土國大使劉少賓不滿。（法新社）

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