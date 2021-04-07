戰狼外交踢鐵板 駐土大使被召喚使館推特被灌爆

2021/04/07 04:00

〔中央社〕「中國大使館」6 日晚間成為土耳其推特最熱門主題標籤之一。使館的兩則戰狼外交風格推文惹怒土耳其用戶而遭到洗版。土耳其外交部則召喚中國駐土耳其大使劉少賓表達不滿。

「你要從家中帶走土耳其政黨領袖和市長嗎」、「要把他們關進集中營嗎」、「像座大使館，別像黑手黨」、「這裡是土耳其共和國，不是香港」。截至發稿，中國駐土耳其大使館6日的兩則推文發出8小時後，其中一則已被超過8000筆留言洗版，留言內容大多痛批使館違反外交儀節、跨越紅線。

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安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，中國大使館在社群媒體的發文內容引發不滿，土耳其外交部今天為此召喚劉少賓。

中國駐土耳其大使館下午在推特帳號發文稱：「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分，這是國際接受而且不容爭辯的事實。」

另一則推文說：「中方堅決反對並且強烈譴責任何人或任何勢力挑戰中國主權和領土完權。中方保留作出正當回應的權利。」

兩則推文並且標記土耳其兩個主要在野黨的重要政治人物，分別是民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener），以及左翼政黨共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）。

阿克謝納爾和亞瓦許5日於維吾爾人「巴仁鄉起義」31週年紀念日分別針對事件推文，中國大使館今天的推文對此作出回應。

使館的推文引發土耳其推特用戶反感，他們群起湧入在推文下方留言，灌爆使館推特。

@gokhanozbek留言說：「知道你的極限，這國家不是殖民地，而且你不是宣布聖訓的殖民地總督。你不能暗中威脅這個國家的公民。遵守外交規則！」

@sermolibertas寫道：「你打算怎樣？從家中帶走土耳其政黨領袖和市長？...你們對維吾爾突厥人所做的與猶太人所經歷的一樣...你不能因為政府默不作聲就威脅土耳其公民。」

@jxlhs說：「你將如何回應？要把亞瓦許和阿克謝納爾關進集中營嗎？...我們很好奇。使館應該知道其限制，如果你不知道，滾！」

@eyyubigil1187寫道：「了解你的身分，像座大使館一樣行事，而不是像黑手黨那樣。你不能在這片土地上威脅這個國家的人民...有一天，你會因為迫害而被究責，會像世界上進行種族滅絕的所有人一樣地遭到究責。」

@MerveYklkan1說：「你已經用病毒摧毀了整個世界、造成死亡。滾出去，先為此道歉。」

兩則推文挑動土耳其人的敏感神經。同屬突厥民族的維吾爾人在種族、語言和宗教上與土耳其有著密切關係，他們在中國新疆維族自治區遭到迫害，這在土耳其社會是敏感議題。土耳其也被視為維吾爾人逃避中國迫害的避風港，據估計，至少有5萬名維吾爾人住在土耳其。

土耳其外交部曾於2019年2月在聲明中痛批中國對新疆維吾爾人的暴行，強調「中國當局對維吾爾突厥人有系統的同化政策是人類嚴重恥辱」、「超過100萬維吾爾突厥人被任意逮捕，在集中營和監獄中遭到酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密」。

但是分析指出，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）同年7月訪問北京後採取謹慎作風，將維吾爾議題當做雙邊關係的破壞性因素。儘管艾爾段以世界各地被壓迫者的悍將自居，仍有人指控他「出賣」維吾爾人。與此同時，他也面臨國內伊斯蘭主義和民族主義陣營的反向壓力。

中國去年12月底批准土中引渡條約後，升高土耳其也該照辦的壓力。外界認為，土耳其向中國採購俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，此舉為北京施壓安卡拉批准引渡條約開方便之門。

在土耳其的維吾爾社群憂心，中國可利用條約羅織罪名，引渡尋求自由的異議維吾爾人。土耳其國會大國民議會（TBMM）是否在本會期內批准條約，成為近期本地維吾爾議題關注焦點之一。（編輯：陳政一）

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