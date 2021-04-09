土耳其安卡拉市長挺維吾爾 中國大使館前被「挖大坑」

安卡拉市政府在中國大使館前挖了一個大坑，聲稱要檢測水資源是否遭人盜用。（取自厄茲托克推特）

2021/04/09 06:00

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其首都安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas）與土國民族主義政黨「好黨」（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener），日前由於推文紀念維吾爾族「巴仁鄉起義」31週年，遭中國駐土國大使館及中國外交部點名批判，土國外交部也召見中國大使抗議，雙方關係緊繃。安卡拉市政府官員7日推文，披露市府當局在中國大使館前挖了一個大坑，檢測水資源是否遭人盜用，還嘲諷中國大使館本月可能不必支付水費。網友笑稱這是土國對中國鴨霸行徑的另類反擊。

安卡拉市府管理人員厄茲托克（Cüneyt Öztürk）7日推文，發佈2張在中國大使館前施工的照片，聲稱施工是為了「檢查此地區的居民是否盜用自來水資源」。厄茲托克此前還推文暗諷中國對土國的「疫苗外交」和經濟施壓。

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亞瓦許和阿克謝納爾5日在「巴仁鄉起義」31週年當天，分別針對事件推文紀念。亞瓦許在推文中表示，「儘管已經過去31年，但與第一天一樣，我們仍然感受到東突厥斯坦大屠殺的痛苦。」中國大使館隨即在6日推文回應，聲稱「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分，這是國際接受而且不容爭辯的事實。」另一則推文說：「中方堅決反對並且強烈譴責任何人或任何勢力挑戰中國主權和領土完權。中方保留作出正當回應的權利。」

中方的推文引發土國網友強烈反感，群起湧入留言，灌爆使館推特，內容多半是痛批中國大使館違反外交儀節、跨越紅線。土國外交部則召喚中國駐土國大使劉少賓表達不滿。

「巴仁鄉起義」是指1990年4月5日至6日發生在新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣巴仁鄉的武裝衝突，200多名維吾爾族等武裝份子圍攻巴仁鄉政府，與武警激烈駁火，據稱至少21名武裝份子被擊斃。中國官方指此為為「暴亂」，但維吾爾人堅持稱為「起義」。

土耳其是維吾爾人在海外的主要避難地之一，目前估計有5萬維吾爾人在此避難。但由於土國向中國採購武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，為北京施壓安卡拉批准引渡條約鋪路，令外界擔憂土國維吾爾人的處境。在土耳其的維吾爾社群憂心，中國可能利用引渡條約羅織罪名，引渡維吾爾異議人士。

Su kaynaklarımızın hızla azaldığı bir dönemde, Ankaralının bedelini ödediği kayıp kaçakları tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz. pic.twitter.com/e0ptleSpU4 — Cüneyt Öztürk （@CuneytOzturk06） April 7, 2021

流亡土耳其的維吾爾人5日在「巴仁鄉起義」31週年當天，在伊斯坦堡抗議中國政府對維吾爾人的種族滅絕。（路透）

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