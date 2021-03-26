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    華春瑩控美煽動維族 中國網友酸爆：文革一定是美國搞的

    華春瑩在記者會控美煽動維族人，被中國網友酸爆。（圖取自中國央視微博）

    華春瑩在記者會控美煽動維族人，被中國網友酸爆。（圖取自中國央視微博）

    2021/03/26 19:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩（26日）在記者會放影片，聲稱「所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。」中國網友對此大酸「文化大革命一定是美國搞的」。

    根據中國官媒《央視》《人民日報》報導報導，中國外交部發言人華春瑩表示，「今天記者會正式開始的時候，我還想請大家看一段視頻（影片）」，該影片為維爾克森2018年在羅恩．保羅智庫（Ron Paul Institute）的演說，講述美國在阿富汗駐軍的3個目的。

    維爾克森當時表示，美方阿富汗駐軍就像二戰後在德國一樣，無關幫助阿富汗重建，也無關打擊塔利班組織，這一切都與3個主要戰略目的有關，「作為一個專業的軍官，我沒必要質疑這些目標，但我認為美國民眾應該知情，可以透過輿論來探討納稅人是否願意把錢花在這些目標上。」

    維爾克森說，第1個目標是在2001年進入阿富汗，該國有世界最難侵入的國家之稱，如果美國想要觸及中國的一帶一路戰略、如果必須倚靠軍事力量施壓中國，阿富汗是很適合入手的地方；駐軍阿富汗的第2個原因，是鄰近的巴基斯坦擁有地球上最不穩定的核力量，如果有必要的話，美方希望能夠掌控這裡；第3個原因是因為中國新疆有2000萬維吾爾族人。

    維爾克森提到，就像土耳其總統艾多根（RecepTayyipErdogan）反對敘利亞阿薩德政權那樣，「『如果』中情局能藉由這些維族人破壞中國穩定，最好的辦法就是製造動盪」，和維族人一起不斷刺激北京，不需外力因素，從內部就能擊垮中國。

    對此，華春瑩聲稱，「正如大家剛才看到的，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。」華春瑩嗆聲，「今天的中國不是伊拉克，也不是敘利亞，更不是八國聯軍鐵蹄下的晚清。」

    據了解，維爾克森2018年受邀至羅恩．保羅智庫演說，講述美國的對外戰略，他認為美方在敘利亞、伊拉克、南非、中亞等地均有其戰略考量，而他在發表完對於「如果中情局能藉由這些維族人破壞中國穩定，最好的辦法就是製造動盪」的看法後，他也補充說「這是一種可能性」。

    華春瑩記者會影片被各大中國官媒轉傳，各地共青團官微博也踴躍轉發，但不少中國網友對此不表看好，紛紛留言嗆聲「文化大革命，一定是美國人搞的，大鍊鋼鐵也是」、「120年前都做不到，現在？」、「臥槽，這也當證據」、「真卑鄙無恥」。

    羅恩．保羅智庫（Ron Paul Institute）完整影片

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