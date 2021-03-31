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    美國務院年度人權報告 布林肯直嗆中國對維吾爾人「種族滅絕」

    美國國務院公布年度人權報告，布林肯指出，報告中顯示人權趨勢繼續向錯誤方向發展。（法新社）

    美國國務院公布年度人權報告，布林肯指出，報告中顯示人權趨勢繼續向錯誤方向發展。（法新社）

    2021/03/31 06:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院於當地時間週二公布2020年度人權報告，內容中點明中國在新疆針對維吾爾族及少數民族進行種族滅絕行為、俄羅斯迫害異議人士納瓦尼（Alexei Navalny），布林肯也提及緬甸最新局勢。

    綜合外媒報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）在報告的引言中提到：「直到2020年，仍有許多人們在殘酷的狀況下遭逢苦難。」布林肯表示，在報告中顯示人權趨勢繼續向錯誤的方向發展，一些政府將武肺疫情危機作為限制權利及鞏固專制的藉口。

    布林肯指出，可看到中國在新疆針對以穆斯林為主的維吾爾族和其他少數民族和宗教少數群體的種族滅絕行為；在俄羅斯、烏干達、委內瑞拉等國家對異議人士的襲擊和監禁，在白俄羅斯對抗議者任意逮捕、毆打和其它暴力行為，以及發生在葉門、衣索比亞等地的暴行。

    針對新疆議題，布林肯在1月份時曾提及，他同意前任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）將中國在新疆的作為定調為種族滅絕和反人類罪。此次報告中針對大規模集中營計畫明確指出，中國當局除了把超過100萬名維吾爾人及其他少數民族送至其中營外，還有另外200萬人在白天接受了所謂「再教育」培訓。

    在中國除了新疆議題外，報告中也提到，中國當局讓4名率先報導武漢當地疫情的公民記者「失蹤」，偏離官方疫情敘事立場的學者則受到了騷擾和言論審查，在某些情況下受到大學校方和警方的干預。

    而此次報告中雖然沒有涵蓋緬甸軍方自政變後所做出的種種暴行，不林肯在談話中仍提到緬甸最新局勢，指出在緬甸的許多非暴力抗議者被軍方殺害、毆打、監禁，光是在週六就有100多人被軍方殺死，死者中有許多人是在當天參加抗議的示威者，其中有些人甚至只是旁觀者。

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