驚！以色列研究：南非變種武肺可突破輝瑞疫苗

以色列研究發現，南非武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒，在一定程度上可以突破輝瑞／BioNTech的疫苗。（路透）

2021/04/11 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕以色列一項最新研究發現，南非武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒，在一定程度上可以突破輝瑞／BioNTech的疫苗，不過這份研究尚未經過學界審查，採用的樣本也相當小，而且無法推論出疫苗面對變種病毒的整體效力如何，只能說是有這種現象而已。

據《路透》報導，研究人員調查了將近400名病患，他們都是接受1劑或2劑輝瑞疫苗14天後仍感染武肺的患者，並將他們與相同數量的未接種且確診者相比較，赫然發現在注射過2劑輝瑞疫苗的患者中，感染南非變種的機率竟然是未施打疫苗的8倍之多，兩者分別為5.4％和0.7％。

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特拉維夫大學專家斯特恩（Adi Stern）指出，和沒有施打疫苗的病患相比，接種2劑疫苗的染疫民眾卻呈現更高的南非變種感染率，這代表南非變種在一定程度上能夠突破輝瑞疫苗的保護。研究團隊還透露，與英國變種相比，顯然輝瑞疫苗對南非變種的保護力較差。

當然，研究人員強調，這份研究僅對南非變種患者進行小樣本研究，而且受試者都是已確診武肺的病患，因此無法推論出變種病毒的總體感染率或疫苗整體效力。

過去的一些研究顯示，輝瑞／BioNTech疫苗對南非變種的保護力雖然低於面對其他變種時，但還是能夠提供強大的防禦。斯特恩說，儘管這份研究結果可能引起關注，但南非變種的流行率並不高，沒有在人群中廣泛傳播。

由於目前並非上班時間，《路透》尚未取得輝瑞與BioNTech針對此事的回應。

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